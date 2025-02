Jedan asteroid mogao bi biti razoran za Zemlju. NASA objavila potencijalna mjesta mogućeg udara

Astronomi procjenjuju opasnost od asteroida pomoću Torino skale, a ona rangira prijetnju od 0 do 10. Nulta kategorija označava objekte koji ne predstavljaju nikakvu opasnost dok deseta kategorija uključuje one koji mogu izazvati globalnu katastrofu i ugroziti civilizaciju. Asteroid 2024 YR4 trenutačno je rangiran kao trojka , što znači da postoji 'mogućnost udara koji može uzrokovati lokalizirano uništenje'.

Najave sve više sugeriraju da je spomenuti asteroid veličine onog koji je izazvao eksploziju u Tunguziji davne 1908. godine, kada je sravnio 80 milijuna stabala na 2150 kvadratnih kilometara, kako je tportal i ranije pisao. Vrijedi spomenuti i to da je 15. veljače 2013. godine objekt promjera samo 19 metara eksplodirao iznad Čeljabinska u Rusiji, oštetivši 7200 zgrada i ozlijedivši 1500 ljudi.

Svemirska stijena poput 2024 YR4 nije egzistencijalna prijetnja životu na Zemlji. Njezin promjer iznosi između 40 i 91 metar, što je znatno manje od asteroida koji je prije 66 milijuna godina uzrokovao izumiranje dinosaura , a procjenjuje se da je imao promjer od 9,5 do 14,5 kilometara.

Nasreću, još uvijek je riječ o niskom riziku . Međutim, budući da taj postotak premašuje prag od jedan posto, to zahtijeva prijavu opasnosti i praćenje više planetarnih obrambenih tijela, uključujući Američki ured za znanost i tehnološku politiku, Savjetodavnu skupinu za planiranje svemirskih misija Ujedinjenih naroda i UN-ov Ured za pitanja svemira, piše Time .

Ova opažanja ne samo da će pomoći u preciznijem određivanju mogućnosti sudara, već i omogućiti procjenu potencijalnog mjesta udara. S obzirom na to da 70 posto Zemljine površine čine oceani, postoji samo 30 posto šanse da asteroid pogodi naseljeno područje.

Trenutačno NASA, IAWN i drugi promatrači neba nadziru oko 38.000 NEO-a , pažljivo prateći njihove putanje i potencijalne promjene koje bi ih mogle pomaknuti na Torino skali. 2024 YR4 trenutno je dovoljno blizu Zemlje da ga teleskopi jasno vide, ali u travnju će proći iza Sunca i postati nevidljiv do lipnja 2028. NASA koristi ovo vrijeme kako bi prikupila što više podataka i planira upotrijebiti svemirski teleskop James Webb za dodatna mjerenja veličine, mase i putanje asteroida.

Gdje bi asteroid mogao udariti?

Preliminarne procjene NASA-inih astronoma sugeriraju da bi zona udara mogla obuhvaćati istočni Tihi ocean, sjever Južne Amerike, atlantsku obalu Afrike, Arapsko more i dijelove juga Azije. Kako se asteroid bude približavao, znanstvenici će moći preciznije odrediti potencijalno mjesto udara.

David Rankin, inženjer iz opservatorija Catalina Sky Survey, koji financira NASA, mapirao je 'koridor rizika' na temelju projicirane putanje asteroida. Ako on udari u Zemlju, to bi se moglo dogoditi u regiji koja se proteže od sjevera Južne Amerike preko Pacifika do subsaharske Afrike i Azije. Ugroženi gradovi su Chennai u Indiji i otok Hainan u Kini.

Prema izračunima dr. Rankina, države koje su pod rizikom uključuju Indiju, Pakistan, Bangladeš, Etiopiju, Sudan, Nigeriju, Venezuelu, Kolumbiju i Ekvador. No Rankin napominje da su precizna računanja zasad nemoguća.

Ključno pitanje je što ćemo učiniti ako se izračuni pokažu nepovoljnima. Ako bi postojala godina ili više za pripremu, evakuacija ugroženih područja bila bi moguća opcija. U siječnju 2021. godine američka vlada objavila je studiju o protokolima za hitne situacije, prema kojoj bi 'mjere zaštite uključivale evakuaciju područja udara i premještanje kritične infrastrukture'. U nekim slučajevima sklonište na licu mjesta također bi moglo biti učinkovito rješenje, ovisno o veličini i destruktivnosti asteroida.