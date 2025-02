NASA uskoro lansira novi svemirski teleskop SPHEREx

Naziv SPHEREx označava Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer, a riječ je o teleskopu mase 500 kilograma, čiji je razvoj koštao 488 milijuna američkih dolara. Planirano je da misija traje dvije godine, tijekom kojih će teleskop ispuniti nekoliko ključnih znanstvenih ciljeva.

Jedan od glavnih ciljeva misije SPHEREx je istraživanje fenomena kozmičke inflacije, koja je nastupila neposredno nakon Velikog praska. Taj događaj, koji se dogodio u prvom milijarditom dijelu trilijuntog dijela trilijuntog dijela sekunde, doveo je do ekspanzije svemira u omjeru bilijuna na bilijun puta. SPHEREx će nam omogućiti istraživanje svemira kakav je bio prije 14 milijardi godina, pružajući tako uvid u same početke kozmosa.