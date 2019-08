NASA želi otkriti istinu iza tajnovitih 'vatrenih oblaka' koji nose olujno nevrijeme

Najnoviji rezultati istraživanja oblaka poslužit će za poboljšanje kvalitete vremenskih prognoza, kao i same kvalitete zraka

Do ovog otkrića došli su tijekom analiziranja oblačnog neba iznad američke države Washington gdje su znanstvenici uz pomoć NASA-inog zrakoplova-laboratorija doslovno projetjeli kroz pirokumulonimbus nastao iznad šumskog požara, prenosi NBC .

Koliko god mislimo da znamo o prirodi i prirodnim ciklusima našeg planeta, uvijek će biti stvari koje će nas iznenaditi. Znanstvenici su tako početkom kolovoza uspjeli otkriti tajnu pirokumulonimbusa, takozvanih vatrenih oblaka. Pirokumulonimbusi su do nedavno bili skoro potpun misterij - jedina stvar oko koje su se svi slagali je da su usko vezani uz šumske i industrijske požare te da sa sobom nose olujno nevrijeme.

Specijalna oprema za specijalnu misiju

Uz pomoć specijaliziranih uređaja smještenih unutar mlažnjaka, znanstveni tim je uzeo uzorke plina i tvari, očitali temperaturu, vlagu, brzinu vjetra... Cilj je, među ostalim, bio otkriti na koji način oblaci ove vrste povlače tvar u atmosferu gdje ona ostaje jako dugo. Istraživanje u kojem sudjeluju NASA, NOAA i desetak partnerskih organizacija potaknuto je sve češćim požarima uzrokovanima vremenskim promjenama.

Konačni cilj znanstvenog istraživanja zajedničkog imena FIREX-AQ (Fire Influence on Regional to Global Environments and Air Quality - utjecaj požara na regionalni i gobalni okoliš i kvalitetu zraka) je pružiti kvalitetniju prognozu vremena u slučaju požara koja bi mogla pomoći vatrogasnim ekipama na tlu, kao i lokalnim bolnicama. Tim, među ostalim, sakuplja i informacije o načinu na koji se vatra širi, kao i načinima na koje ju se može zaustaviti.