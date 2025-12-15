Gradonačelnik Barcelone upozorava: 'Nova pandemija se širi Europom, EU mora reagirati'

Već u utorak Europska komisija trebala bi predstaviti svoj plan za priuštivo stanovanje, a uoči prezentacije oglasili su se gradonačelnici 16 europskih gradova

Rast troškova stanovanja sličan je 'novoj pandemiji koja se širi Europom, poručio je gradonačelnik Barcelone, koji je zajedno s 16 drugih gradskih čelnika pozvao EU da odgovori na krizu stanovanja oslobađanjem milijardi eura sredstava za najteže pogođena područja, piše Guardian. Europska unija u utorak bi trebala predstaviti svoj prvi plan za stanovanje, nakon konzultacija sa stručnjacima, dionicima i javnošću. Mjesecima su oni koji su na prvoj crti krize upozoravali da je problem prevelik da bi se ignorirao. 'Nova pandemija koja pogađa europske gradove zove se - troškovi stanovanja', rekao je Jaume Collboni, gradonačelnik Barcelone, koji je prošle godine pokrenuo savez Gradonačelnici za stanovanje uz podršku svojih kolega u Parizu i Rimu.

'I suočene s ovom novom pandemijom, europske institucije, kao što su to učinile s covidom, moraju izdvojiti izvanredna sredstva za poticanje izgradnje pristupačnih stanova za mlade, radničke obitelji i urbanu srednju klasu', kazao je. Posljednjih godinu dana, savez, čijih 17 gradonačelnika diljem Europe predstavlja više od 20 milijuna ljudi, pozivao je EU da učini više kako bi se riješilo ono što opisuju kao 'socijalnu krizu': vrtoglavi rast cijena nekretnina i najamnina, za koji kažu da je posijao nejednakost, opteretio društvo i, u nekim slučajevima, doprinio podršci krajnjoj desnici. U listopadu, nakon kontinuirane kampanje pisanja pisama i sastanaka s visokim dužnosnicima EU-a, savez je pozdravio činjenicu da je stambena politika, područje u koje se EU nije previše htjela petljati, čvrsto na dnevnom redu bloka. 'Sada se to mora pretvoriti u resurse', rekao je Collboni u intervjuu. Od Atene do Amsterdama, od Bologne do Budimpešte, gradonačelnici pozivaju EU da pokrene fond za pristupačno stanovanje, sličan programu NextGenerationEU iz doba covida, kako bi se pomoglo u mobilizaciji najmanje 300 milijardi eura godišnje javnih i privatnih ulaganja za jačanje socijalnog i pristupačnog stanovanja. Također žele da dužnosnici EU iskoriste svoja lokalna iskustva, te im daju mjesto za stolom tijekom donošenja odluka.

