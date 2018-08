NASA-ino svemirsko vozilo na Marsu i dalje šuti: 'Moral je malo klimav'

Iako je pješčana oluja na Marsu završila u srpnju, NASA-in rover Opportunity i dalje ne daje signala

NASA-ini stručnjaci od tada pokušavaju sve kako bi probudili to svemirsko vozilo, no ono i dalje ne daje signal.

'Ovo je prvi put da je Opportunity prestao razgovarati s nama i da nije nastavio s komunikacijom kad smo to očekivali'.

Andrew Good is kontrole rovera je u četvrtak na svom blogu izrazio optimizam, no upozorio je da bi baterije vozila mogle biti toliko ispražnjene nakon dugotrajne aktivnosti da bi to moglo stvoriti rizik za Opportunity.

'Čak i ako inženjeri dobiju signal od Opportunityja, postoji stvarna mogućnost da rover više neće biti isti', napisao je Good.

'Ako baterije više ne mogu imati toliki naboj to bi moglo ugroziti nastavak operacije'.