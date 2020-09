Nanobit ide u švedske ruke za skoro milijardu kuna, a kako je zaradio prvi milijun dolara? Prisjetili smo se što su nam otkrili

Domaća gejming kompanija osnovana prije 12 godina postaje dio švedske Stillfront grupacije, a kako kažu sjedište ostaje u Zagrebu, a kompanija će i u budućnosti nastaviti ostvarivati ambiciozne razvojne planove. Prisjetili smo se što su nam rekli o svojim počecima i - prvom milijunu

Rekao nam je to Alan Sumina u razgovoru koji smo u Nanobitu vodili prije dvije godine .

'Zašto smo tako mladi uopće poželjeli osnovati tvrtku? Odgovor dijelom leži i u situaciji prilično specifičnoj za Hrvatsku - jer smo na honorare za poslove koje smo radili kao studenti morali čekati i po nekoliko mjeseci. Ako razmišljam o tome što se promijenilo u zemlji u zadnjih deset godina, vjerojatno je tu situacija nešto bolja, ali tada je to bilo vrlo frustrirajuće.'

Jučer smo pak doznali kako Nanobit postaje dijelom švedske Stillfront grupe, jedne od vodećih svjetskih gejming kompanija. Transakcija će biti provedena u dvije tranše, pri čemu će Stillfront najprije kupiti 78 posto udjela za 100 milijuna dolara. Nakon dvije godine, Stillfront će kupiti ostatak udjela u Nanobitu, a ukupan iznos koji će Stillfront platiti na kraju transakcije bit će do 148 milijuna dolara, prilagođeno za stanje gotovine.

A kako je Nanobit zaradio prvi milijun?

2008. osmislili su aplikaciju za mršavljenje Tap&Track, koja je bila pun pogodak.

'Kako je u to vrijeme plasiran i prvi iPhone, to nam je bila prilika za proboj na svjetsko tržište pomoću App Storea i aplikacija je ubrzo postala veliki hit. Od nje smo zaradili ravno milijun dolara, a taj novac nismo potrošili, nego uložili u razvoj Nanobita. To je filozofija koje se držimo i dalje. Ovo je možda mukotrpniji proces i svakako dulje traje, ali nama je smisleniji', pričao je 2018. Sumina.

Podsjetimo, Nanobit su prije 12 godina u Zagrebu osnovali Alan Sumina i Zoran Vučinić bez kapitala, bez ureda i samo s dva računala. Danas je Nanobit sa svojim igrama prisutan u više od 150 zemalja svijeta, zapošljava 125 visokoobrazovanih zaposlenika te je jedan od najpoželjnijih hrvatskih poslodavaca. Nanobitove igre ukupno su preuzete više od 145 milijuna puta, a na mjesečnoj razini ih igra preko 10 milijuna aktivnih igrača sa svih kontinenata svijeta. Najpopularnije igre su My Story, Hollywood Story i Tabou Stories.