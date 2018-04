'Nisu nam problem radnici koji odlaze, nego oni koje ne možemo dovesti izvana'

Suosnivač Nanobita, domaće tvrtke koja već deset godina na svjetsko tržište uspješno plasira mobilne igre, za tportal govori o tome kako su zaradili prvi milijun dolara, zašto se ne zadužuju i kako nakon Amerike planiraju osvojiti Kinu

'Zašto smo tako mladi uopće poželjeli osnovati tvrtku? Odgovor dijelom leži i u situaciji prilično specifičnoj za Hrvatsku - jer smo na honorare za poslove koje smo radili kao studenti morali čekati i po nekoliko mjeseci. Ako razmišljam o tome što se promijenilo u zemlji u zadnjih deset godina, vjerojatno je tu situacija nešto bolja, ali tada je to bilo vrlo frustrirajuće.'

Kaže nam to Alan Sumina, suosnivač Nanobita - hrvatske tvrtke za razvoj mobilnih igara, nastale u jeku krize 2008. godine. Danas ima 103 zaposlena, u ovoj godini očekuje prihod od 100 milijuna kuna, prvenstveno zahvaljujući uspjehu lani izdane igre My Story: Choose Your Own Path, te osim u Mađarskoj otvara ured u Nizozemskoj. Što je isto kao i prije deset godina? I dalje je vode dva imena: osim Sumine, tu je Zoran Vučinić, prihode ostvaraju isključivo iz izvoza, a investitora i kredita - nema. Na čemu počivaju ove brojke i planovi? Prije deset godina osmislili smo aplikaciju za mršavljenje Tap&Track. Kako je u to vrijeme plasiran i prvi iPhone, to nam je bila prilika za proboj na svjetsko tržište pomoću App Storea i aplikacija je ubrzo postala veliki hit. Od nje smo zaradili ravno milijun dolara, a taj novac nismo potrošili, nego uložili u razvoj Nanobita. To je filozofija koje se držimo i dalje. Ovo je možda mukotrpniji proces i svakako dulje traje, ali nama je smisleniji.

Živite od stranih tržišta, prvenstveno Amerike. Jesu li vam ikada nudili kupnju tvrtke? Ponuda je bilo, i to iz Kine. Javljali su se i Britanci i Izraelci, no to nije otišlo daleko. Sve se svodi na to da je Hrvatska mala za ozbiljniju prisutnost većih globalnih igrača, a činjenica je i da se mi i dalje vidimo u Nanobitu. Odljev radne snage, pogotovo IT usmjerenja, problem je s kojim se Hrvatska trenutno suočava. Bježe li vama ljudi u Irsku? Imali smo neke odlaske, ne toliko u Irsku, ali primjerice u Švedsku, i to nakon sedam, osam godina rada u Nanobitu. Nisu toliko vezani uz plaću, koliko uz okruženje. Vani, nakon što ste radili u jednoj tech firmi, vrlo brzo možete naći posao u drugoj, a ovdje nema takve fluktuacije. Ono što nam je veći problem privlačenje je strane radne snage. Potrebna su nam zanimanja koja u Hrvatskoj još ne postoje ili su vrlo malo razvijena, poput producenata.

Kolika je prosječna plaća u Nanobitu i koga zapošljavate? S obzirom na to da radimo na igrama, imamo i šarolik spektar ljudi - od programera do pisaca i crtača. Zaposlenike tražimo na FER-u, ali i na drugim fakultetima, poput Umjetničke akademije. Prosječna plaća je 10.000 kuna, a 40 posto zaposlenika su žene. O državi ne govorite mnogo - jeste li i vi razmišljali o preseljenju? Nemamo loša iskustva s administracijom i u deset godina nije bilo nikakvih problema s Nanobitom. Druga priča je s novom tvrtkom, koju smo nedavno osnovali, jer se komplicira svaki potez, tako da ispada da trebate imati sreće i s osobom s kojom surađujete u državnoj službi. Što se poreza tiče, mislimo da su preveliki izdaci za plaće višeg ranga, kakve su kod nas, no s druge strane, neke druge stvari su jednostavnije nego vani. Primjerice, američke vlasti još ne znaju kako oporezivati igrice i tu se priča može zakomplicirati u trenu. Ne razmišljamo o preseljenju jer je ovdje odlična kvaliteta života, ali imamo urede u Mađarskoj i otvaramo ured u Nizozemskoj. Koji je plan za ovu godinu? My Story je konačno zaživjela i od nje očekujemo da skoro udvostruči prošlogodišnje prihode koji su bili na razini od oko 60 milijuna kuna. Razvijamo i nove stvari i uvijek računamo da od tri kojima se bavimo – barem dvije neće zaživjeti. Planiramo proboj u Kinu, no ona je jako kulturološki specifična i ono što vrijedi za američku verziju igrice ne vrijedi za kinesku pa je potrebno prilagođavati cijelu priču. I dalje ćemo zapošljavati, ali ne toliko koliko prošlih godina.

Očekujete li velike poremećaje na tržištu zbog svega što se događa s Facebookom? Kako gledate na pitanje privatnosti u aplikacijama? S jedne strane, logično je da će tehnološke kompanije prikupljati podatke korisnika, pogotovo one takve veličine. Ono što me čudi to je da je trebalo toliko vremena da se to i shvati jer smo svi to imali negdje u podsvijesti. Facebook će vjerojatno ući pod neku vrstu regulacije, a i sami su već povukli poteze kojima pokušavaju popraviti situaciju. Vjerujem da će se naći neki novi okvir u kojem će sve to funkcionirati.