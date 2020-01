Nakon pizze, astronauti su otkrili kako peći kekse u svemiru

Za ovo revolucionarno otkriće zaslužni su astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji i mala kompanija iz Teksasa koja je proizvela specijalnu pećnicu namjenjenu za pripremu hrane u bestežinskom prostoru

Kolačići su napravljeni pomoću sirovih sastojaka te su potom termički obrađeni u eksperimentalnoj pećnici, a cilj je razviti sustave za pripremu hrane namjenjene dugim putovanjima među obližnjim planetima. Put do Marsa, primjerice, u najoptimalnijim okolnostima i uz trenutno dostupnu tehnologiju traje šest do osam mjeseci.

Svemirska pećnica

Prototip pećnice za nultu gravitaciju izgleda kao cilindar i koristi električne grijače na sličan način kao što to radi 'zemaljski' toster. Za njegov nastanak odgovorna je teksaška kompanija NanoRacks koja inače proizvodi i prodaje uređaje za komercijalnu uporabu u svemiru. Pomaže im Zero G Kitchen, startup iz New Yorka koji nastoji razviti kućanska pomagala namjenjena putovanju kroz svemir.