Nakon e-putovnice, stiže nam i dokument koji će ujediniti više različitih isprava?

Uz zahtjev za izradu putovnice više nećete morati svaki put predavati fotografiju već će ona biti automatski povučena iz MUP-ovog sustava skupa s drugim podacima, otkrio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na predstavljanju e-putovnice te kazao kako se razmatra ujedinjavanje različitih osobnih isprava u jedan dokument

Putovnicu možete zatražiti putem redovnog postupka (vrijeme izrade do 30 kalendarskih dana), za što ćete platiti 355 kuna . Ukoliko zatražite dostavu poštom online, platit ćete manju pristojbu nego redovnim putem - 30 umjesto 35 kuna .

Više od milijun ljudi ima e-osobnu iskaznicu

Kako smo mogli čuti tijekom predstavljanja nove usluge, e-osobna iskaznica postat će temeljni dokument za izdavanje svih drugih dokumenata.

Samo po sebi to i nije naročita novost jer je osobna iskaznica i dosad služila u tu svrhu. No, ministar Božinović je u odgovoru na novinarsko pitanje rekao kako Vlada razmatra objedinjavanje više različitih osobnih isprava u jednu, kako bi smanjila broj iskaznica i dokumenata kojima građani moraju baratati. Odbio je precizirati kad bi se to moglo dogoditi, rekavši tek kako Vlada pravi snažne iskorake u smjeru digitalnog društva.