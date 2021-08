Od danas se primaju zahtjevi za nove osobne iskaznice - pogledajte što se sve mijenja

Od danas se primaju zahtjevi za izdavanje elektroničkih osobnih iskaznica 2. generacije koje će sadržavati i biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice

'Omogućit će brži prelazak kontrola na graničnim prijelazima i neometan prolazak kontrole u zračnim lukama. Također, objedinit će zdravstvenu i osobnu iskaznicu. Građani više neće morati imati posebnu zdravstvenu iskaznicu, a matični broj osiguranika bit će otisnut na osobnoj iskaznici', istaknuo je Božinović.



Dobna granica podignuta je na 70 godina



Dodao je i da građani koji imaju valjanu osobnu iskaznicu nemaju obvezu podnositi zahtjev za izradu e-osobne te da im postojeće vrijede do roka koji je otisnut. Rok do kojeg vrijede osobne iskaznice izdane osobama do navršenih 70 godina bit će pet godina.



Hrvatski sabor izmijenio je u prosincu Zakon o osobnoj iskaznici, a Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu je uputilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica.



Izmjene i dopune Zakona o osobnoj iskaznici donesene su radi provedbe Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje, koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2019. godine, a izravno se primjenjuje u svim državama članicama od 2. kolovoza 2021.



Izgled osobne iskaznice djelomično se mijenja u skladu s odredbama Uredbe, pa će osobna iskaznica na prednjoj strani sadržavati dvoslovnu oznaku Republike Hrvatske otisnutu u negativu u plavom pravokutniku okruženu s 12 žutih zvjezdica. Otisci prstiju neće se uzimati djeci mlađoj od 12 godina.