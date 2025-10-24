Najpreciznije istraživanje do sada: Neutrini su i dalje nepozanica

Nova studija koja kombinira rezultate dvaju velikih eksperimenata s neutrinima u Japanu i Sjedinjenim Državama nudi najbolje informacije o tim neobičnim česticama dosad, predstavljeno je u studiji objavljenoj u srijedu u časopisu Nature.

Temeljni gradivi blokovi

Neutrini su elementarne čestice, što znači da nisu sastavljene ni od čega manjeg od sebe, što ih čini jednim od temeljnih gradivnih blokova svemira. Za razliku od nekih drugih čestica poput protona i elektrona, neutrini nemaju električni naboj.

Oni bi mogli biti ključ za otključavanje određenih misterija o svemiru, poput podrijetla materije i njezine prevalencije u svemiru, u odnosu na antimateriju, ili prirode tamne materije i tamne energije.