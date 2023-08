Najjeftinije igre na Steamu upravo su nam postale skuplje, evo što je na stvari

Prošlog listopada Steam je ažurirao svoje smjernice za cijene za valute koje nisu američke, a što je rezultiralo preporučenim povećanjem cijena od 18 do čak 485 posto. Najnovija vijest iz Valvea je da platforma mijenja svoje minimalne cjenovne pragove kako bi odgovarala tim preporukama, a ukratko - bilo koja igra po najjeftinijoj cijeni Steama uskoro će postati malo skuplja izvan SAD-a.

Steamova najniža moguća osnovna cijena iznosi 0,99 američkih dolara (ne uključujući besplatne igre i one koje se besplatno igraju). To se ne mijenja, ali se 0,99 dolara prebacuje u neameričke valute ‘kako bi se prilagodile nekim valutama čija vrijednost tijekom vremena značajno varira’.

To znači da igre kupljene u eurima, drahmama ili nekoj drugoj valuti postaju malo skuplje ako im je trenutna cijena na najnižoj razini koju dopušta Steam. Štoviše, mijenja se i to koliko mogu biti snižene. Steam će vam dopustiti da naplatite igru na rasprodaji samo do 50 posto minimalne osnovne cijene, što znači 49 centi, ali kao i sa samom osnovnom cijenom, tih 49 centi se izvan SAD-a revidira najavljenim izmjenama.

Steamove preporuke za cijene u listopadu podigle su iznose u turskim lirama i argentinskim pezosima, naprimjer, za 454, odnosno 485 posto. Da su igre od 0,99 dolara bile u skladu s ovim Steamovim smjernicama za cijene, argentinski i turski korisnici mogli su doživjeti vrlo gadan šok.

Valve ostavlja razvojnim programerima i izdavačima da sami ažuriraju svoje cijene. Ako to ne učine, a njihove igre padnu ispod praga minimalne cijene u bilo kojoj određenoj valuti, jednostavno neće biti dostupne za kupnju u toj valuti dok ne poskupe, donosi PCgamer.