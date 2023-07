Ove izvrsne videoigre nikad ne smijete kupovati po punoj cijeni

Uz skorašnji dolazak Steamove ljetne rasprodaje, nikad nije loše podsjetiti na 'heroje' ovog festivala popusta - igre koje koštaju puno, no koje su skoro uvijek na popustu. Složili smo listu naslova koji spadaju među najpopularnije i najzabavnije igre na tržištu te koje se uvijek isplati kupiti na Steam Saleu. Također vodite računa o tome da, koliko god često ove igre bile na akciji, ta su sniženja relativno kratkotrajna, što znači da morate reagirati u razdoblju od oko sedam dana nakon početka rasprodaje.

The Witcher 3: Wild Hunt obično je snižen za 70 do 80 posto, a odnedavno ga je moguće kupiti po nižoj cijeni bar jednom mjesečno. Igra je također dostupna u Complete Editionu unutar kojeg dobivate sve izašle ekspanzije. Bez obzira na to što 'kasno palite' ili vam je interes za igrom pobudila tek popularna serija na Netflixu, treći Witcher se isplati zaigrati - pogotovo nakon što ga ulovite po cijeni nižoj od 10 eura.