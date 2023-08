Na zagrebačkim ulicama sreli ste ljude s neobičnim ruksacima? Evo o čemu se radi

Tvrtka Apple provodi geodetska mjerenja diljem svijeta kako bi prikupila podatke te osvježila karte i snimke u aplikaciji Apple Maps, uz poboljšanje značajke Look Around. Trenutno mjerenja provode u Zagrebu, gdje biste do 18. kolovoza mogli naći na automobile s neobičnim spravama na krovu ili pak na pješake s pomalo čudnim ruksacima. No nema straha; naime, ta posebno opremljena vozila i pješaci rade za Apple