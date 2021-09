Mozilla upozorava: Novo izdanje Chromea može biti korišteno za nadzor

Iz Mozille je stiglo upozorenje kako jedna od ugrađenih značajki omogućava nadzor korisnika Chromea i može biti zlorabljena

Drugim riječima, dok niste neko vrijeme za računalom Chrome može neko web odredište obavijestiti kako ne koristite svoje računalo.

Značajka je automatski uključena po početnim postavkama. Uređaj će tražiti vašu dozvolu za korištenje podataka o neaktivnosti prije no što ih proslijedi, slično kao za web kameru ili mikrofon.

Razvojnim programerima ova je informacija korisna jer ju mogu upotrijebiti za poboljšavanje optimizacije rada aplikacija.

Ali, u Mozilli upozoravaju kako otvara mogućnost za, primjerice, stalni nadzor radne snage i stvaranje baza podataka o dugotrajnom ponašanju korisnika.

Time se može ne samo zadirati u privatnost korisnika, već i omogućiti proaktivnu psihološku manipulaciju.

Naravno, treba uzeti u obzir kako je Chrome izravan suparnik Mozillinom web pregledniku Firefox. No, nisu oni jedini koji su se pobunili. Iz Applea su također upozorili na moguća kršenja korisničkog prava na privatnost, piše How To Geek.