Može li Threads do milijarde korisnika? Evo što kažu domaći stručnjaci

Pretekla je po tome čak i aplikaciju temeljenu na umjetnoj inteligenciji ChatGPT, kojoj je do stotke trebalo dva mjeseca, ali i TikTok kojem je trebalo devet mjeseci.

Prvi čovjek Meta Platformsa Mark Zuckerberg je uvjeren kako Threads može do milijarde korisnika, usprkos tome što se broj korisnika Threadsa nakon početnog uzleta vrlo brzo prepolovio (a prema pojedinim procjenama pao i za dvije trećine).

Ta bi aplikacija mogla dosegnuti milijardu korisnika, no ne čini se izglednim kako će je puno ljudi koristiti svakodnevno.

Član uprave tvrtke Arbona Dario Horvat s druge strane vjeruje kako Threads može doći dosegnuti tu magičnu granicu, ali je trenutno teško prognozirati u kojem roku bi se to moglo dogoditi.

Niti će biti, nadovezuje se Brajković, sve dok se ne riješe sve nesuglasice oko prijenosa i privatnosti podataka, na čemu će Unija inzistirati.

Problemima usprkos, Petric očekuje kako će Threads vrlo brzo postati dostupan u Europi, jer je riječ o velikom i važnom tržištu za bilo koju društvenu mrežu.

'Bez uključivanja europskih korisnika besmisleno je razmišljati o bilo kakvom ozbiljnijem ulasku u tu tržišnu arenu', naglasio je Petric.

Isto mišljenje dijeli i Horvat, koji podsjeća kako je najavljeno da će Meta, nakon što Threads dosegne milijardu korisnika na toj platformi, početi prikazivati oglase.

To će svakako pozitivno utjecati ne samo na poslovanje matične tvrtke, već i na vrijednost same platforme, očekuje on.

Jedina prijetnja Musku i Twitteru

Naši su sugovornici općenito složni u ocjeni kako bi milijarda aktivnih korisnika Threadsa bila fantastična za Zuckerberga i društvo.

Iako ostvarivanje tog cilja smatra gotovo nemogućom misijom, Petric procjenjuje kako bi u tom slučaju Threads postao najpopularnijom i najutjecajnijom društvenom mrežom u povijesti weba, a Meta bi produljila dominaciju na sceni društvenih mreža za još jedno desetljeće.