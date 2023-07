Twitter je od prethodnog vlasnika samo preuzeo @X, evo kako su ga o tome obavijestili

Raniji vlasnik računa Hwang bio je iznenađen time što mu se tvrtka nije obratila u vezi s računom @x koji je posjedovao i koji je postavio kao privatan, a on je, s obzirom na rebrendiranje tvrtke, rekao da bi bio otvoren za razgovor s tvrtkom ako oni žele preuzeti račun. Obično se naknada za tražena online korisnička imena kreće u tisućama dolara kada se prodaju na sekundarnim tržištima, ali Hwangu nije ponuđena nikakva financijska naknada, samo su mu oduzeli kontrolu nad računom. To je Twitterovo pravo, naravno, ali to nije sjajan ishod za vlasnika.

Twitter je promijenio svoj službeni račun u @x, a Hwang je tvitao, pardon X-ao, s novog računa koji je odabrao - @x12345678998765. ‘Sve je dobro što dobro završi’, napisao je Hwang.