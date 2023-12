Može li Hrvatska u 2024. postati europsko tech utočište? Evo što kažu naše vodeće tvrtke

Fast Company podsjeća da je Hrvatska proizvela dva jednoroga - Infobip, globalnu komunikacijsku tvrtku, te Rimac Automobile, proizvođača električnih sportskih automobila osnovanog 2009. godine. 'Ako promatramo jednoroge po glavi stanovnika, to nas smješta među pet najuspješnijih zemalja ', kaže Pavešić.

Ustvrdio je to u razgovoru za Fast Company Nikola Pavešić , glavni direktor za developersko iskustvo u Infobipu. On, naime, vjeruje da bi Hrvatska uskoro mogla uz bok Estoniji ili Izraelu, zemljama koje se najviše ističu kao veliki igrači u globalnom tehnološkom sektoru.

To ovisi i o načinu na koji hrvatske kompanije posluju, kaže Pavešić. Većina je usredotočena na business-to-business (B2B) sektor, što znači da je njihov rad često upakiran krajnjim korisnicima kroz potpuno drugačije brendove.

Ipak, ljudi još uvijek ne znaju dovoljno za tehnološku scenu u Hrvatskoj i njezin uspjeh, no fascinirani su kad čuju što je sve mala zemlja dosad postigla, kaže Pavešić. Djelomično je razlog i to što hrvatski startupi i tehnološki divovi nisu uvijek ili dovoljno hvalili svoj uspjeh, kaže Srđan Kovačević , suosnivač i izvršni direktor Orqe.

Sve to ukazuje na rastući zamah i potencijal, smatra Pavešić. Postojeći jednorozi u zemlji pomažu u poticanju rasta startupa i unutar Hrvatske, kaže Pavešić te vjeruje da je Infobip usporediv s onim što je Skype bio za Estoniju. 'Ono što se dogodilo u Estoniji pokazuje da su zapravo iz Skypea niknuli svi ti investicijski fondovi, svi drugi jednorozi', navodi.

Fast Company podsjeća da je tvrtku Photomath hrvatskog IT veterana Damira Sabola kupio Google za 500 milijuna dolara te da je Hrvatska u posljednjih nekoliko godina imala pregršt poslova vrijednih više od 100 milijuna dolara . Kao prvi hrvatski jednorog, Infobip - s 80 ureda diljem svijeta i klijentima kao što su Uber, Bolt, Meta i Coca-Cola - može postaviti još ambicioznije ciljeve za 2024.

'Kad sam čitao o svemu tome, činilo mi se toliko daleko o stvarnosti u kojoj živimo, kao da bi se to moglo dogoditi u nekoj drugoj galaksiji. Bilo mi je nemoguće uopće zamisliti da napravim takvu priču', rekao je Kovačević.

Ti veliki javni uspjesi vjerojatno će uskoro doći, smatraju Kovačević i Pavešić, jer je talenata u Hrvatskoj sve više. Dok se izvan nje percepcija o našoj zemlji polako mijenja, unutar nje to ide - ubrzano. Kovačević je bio dovoljno star da čita o prvom dot-com bumu dok je bio na sveučilištu.

Umjesto toga, tvrtka je uspjela prikupiti kapital među lokalnim investitorima . 'Vidimo da se događa taj pomak, ali značajnih promjena još uvijek nije bilo. I mislim da su za to stvarno potrebna dva ili tri sjajna javna događaja', smatra Pavešić.

Nedovoljno isticanje uspjeha Hrvatske umanjilo je sposobnost njezinih startupa da izađu, ohrabre se i prikupe novac, priznaje Kovačević. A na to su utjecali i globalni geopolitički šokovi.

'Imamo što pokazati'

Nakon što je prije desetak godina Hrvatska ušla u EU, to je moguće jer postoji infrastruktura za razvoj tehnološkog ekosustava. 'Kada sam prvi put otišao u Silicijsku dolinu i vidio Googleplex, bio sam zadivljen', kaže Pavešić. No Hrvatska sada ima svoj ekvivalent tome u Zagrebu - u Infobipu, koji posjećuju vladini izaslanici.

'Vidjeti znači vjerovati za te političare', kaže Pavešić, jer su spremniji poduprijeti ovaj sektor i tako potaknuti rast. 'Definitivno imamo što pokazati. Mislim da je ovo dobra prekretnica', kaže.

To daje energiju i Kovačeviću. Nada se da će 2024. i kasnije doći do nestanka makro neizvjesnosti koje su kočile prikupljanje sredstava njegove tvrtke i da će se pojaviti nove prilike. 'Mislim da ćemo u sljedećih pet godina vidjeti neke velike javne događaje i to će biti točka prekretnice nakon koje ćemo stvarno rasti', zaključio je.