Stevica Kuharski o domaćoj startup sceni, krizi u tech sektoru i onome što investitori traže

U Fil Rouge Capitalu dugo ste godina bili principal, ranije i glavni skaut, a prije toga ste se i sami okušali u osnivanju startupa (Locodels) i poduzetništvu. Odnedavno ste partner u FRC-u. Što to laički rečeno znači i što se time mijenja?

Krajem 2018. godine pridružio sam se Fil Rouge Capitalu kao glavni skaut. U tom periodu u tijeku su bili pregovori s Hrvatskom poštom oko prodaje Locodelsa, startupa koji sam pokrenuo 2015. godine, a to je iskustvo donosilo dodanu vrijednost mojoj ulozi. Od samog početka uživao sam povjerenje partnera FRC-a, Juliena, Rogera i Aleša, te preuzeo odgovornost vođenja nekoliko startupa iz akceleratora.

Kako je vrijeme prolazilo, a moje iskustvo s ove, investitorske strane stola raslo, tako su rasla moja zaduženja, kao i portfelj. Uloga principala, odnosno lead mentora, davanje je podrške timu, otvaranje vrata i povezivanje s relevantnim igračima u njihovoj industriji te općenito pomoć u strategiji i razvoju biznisa. Zahvalan sam Julienu, Rogeru i Alešu na podršci i prilici za nastavak suradnje i rada u ulozi partnera.

Teza je da od 10 startupa uspije samo jedan. Je li to doista tako? Koja je najveća greška što je osnivači rade, i na početku i općenito u početnoj fazi razvoja?

U vrlo ranoj i ranoj fazi razvoja startupa najvažniji je tim – osnivači se trebaju okružiti suradnicima koji su bolji od njih, sposobniji i, u konačnici, A level igrači. Nema mjesta egu i taštini, a u konačnici se sve treba posložiti. Na osnovi toga postavlja se pitanje – a zašto ti suradnici ne bi i sami pokrenuli startup i radili? Prava je razlika u tome što su osnivači više vizionari i skloniji riziku, a manje fokusirani menadžeri. Naravno, savršena kompozicija tima sastoji se od vizionara i menadžera, a upravo takvi timovi mogu lakše osigurati investiciju od onih koji su sastavljeni samo od menadžera ili samo od vizionara.

Koliko se startupi oslanjaju na investicije fondova i inih investitora? Ulazi li se u to s 'ružičastim naočalama'?

Osigurana investicija nije cilj, nego tek sredstvo kojim se dolazi do cilja. Pravi cilj je razvoj biznisa i rast 20-40 posto iz mjeseca u mjesec, a investicija je tu samo da podrži taj rast. Naravno, iskustvo investitora je jednako tako vrijedno jer usmjerava timove tom rastu. Iz perspektive privatnog života, iznosi od 100.000 eura ili 200.000 eura čine se velikima, no za pripremu startupa za rast to je tek početni korak. Proces fundraisinga traje više mjeseci i potrebno je biti izrazito strpljiv u potrazi za prikladnim investitorom.