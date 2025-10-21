Istraživanje potvrdilo: Rusi pojačali kibernetičke napade na NATO

Prema izvješću, 20 posto ruskih kibernetičkih napada bilo je usmjereno na Sjedinjene Američke Države , 12 posto na Ujedinjeno Kraljevstvo , a 6 posto na Njemačku . Belgija, Italija, Estonija, Francuska, Nizozemska i Poljska zabilježile su manje od pet posto ukupnog broja napada.

Ruski kibernetički napadi na zemlje članice NATO-a u zadjih su godinu dana porasli za 25 posto, pokazuje nova analiza koju je objavio Microsoft . Iako Rusija i dalje najintenzivnije cilja Ukrajinu, preostalih devet zemalja na popisu deset najčešće napadanih su članice NATO-a.

Podaci su objavljeni u trenutku povećanih napetosti između Rusije i Europske unije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nedavno je optužila Rusiju da vodi 'namjernu i ciljanu sivu zonu ratovanja' protiv Europe, nakon incidenata s dronovima iznad europskog zračnog prostora. U obraćanju Europskom parlamentu u Strasbourgu rekla je kako se radi o 'hibridnom ratu' čiji je cilj 'uznemiriti građane, testirati odlučnost, podijeliti Uniju i oslabiti potporu Ukrajini'.

Microsoftova analiza navodi da je rusko proširenje ciljeva u protekloj godini povećalo rizik kompromitiranja većeg broja organizacija, uglavnom u svrhu kibernetičke špijunaže. Oko 25 posto napada bilo je usmjereno na državne institucije, dok su po 13 posto činili napadi na istraživačke organizacije te neprofitne udruge i analitičke centre. U zemljama članicama NATO-a upravo se te institucije smatraju posebno vrijednima zbog informacija koje bi mogle biti od interesa za Rusiju tijekom rata u Ukrajini.

Microsoft je također zabilježio manji porast napada na male tvrtke u državama koje podupiru Ukrajinu. Prema izvješću, ruski hakeri mogli bi te subjekte smatrati lakšim 'ulaznim točkama' za pristup većim organizacijama i institucijama, piše Euronews.