Microsoftov Solitaire službeno je uvršten među najznačajnije videoigre svih vremena

Najpoznatija digitalna kartaška igra svih vremena konačno stoji rame uz rame s Tetrisom, Doomom, World of Warcraftom i Halo: Combat Evolvedom

Počasno mjesto

World Video Game Hall of Fame relativno je nova institucija, osnovana 2015., a nadgleda ju obrazovni institut The Strong. Njezino sjedište je National Museum of Play (Državni muzej zabave) u Rochesteru u New Yorku, a svake godine dobija nekoliko novih članova. Pod članovima mislimo na igre, naravno.

Solitaire je, iznenađujuće, imao puno veću misiju od zabavljanja ljubitelja karata u Windowsima. Ona je služila kako bi ljude naučila da koriste miš i tipkovnicu, što joj je u konačnici i pošlo za rukom, s obzirom da je vrlo velik broj korisnika priznao da otkad igraju Solitaire.