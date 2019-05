Apple baš i ne govori istinu o tome koliko traju baterije iPhonea?

Testiranje provedeno u Velikoj Britaniji pokazalo je kako Appleov pametni telefon može izdržati drastično manje telefoniranja no što jabučari tvrde

Britanska skupina boraca za zaštitu prava potrošača Which? testirala je devet različitih modela Appleovih pametnih telefona. Svi redom su podbacili u odnosu na obećanja jabučara, i to u rasponu od 18 do čak 51 posto.

Kao primjer je istaknut model iPhone XR, za kojeg u Appleu tvrde kako može izdržati 25 sati razgovora bez punjenja. Testiranjem je otkriveno kako u stvarnosti izdrži tek nešto više od 16 i pol sati.