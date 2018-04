Microsoft će u startupove uložiti pola milijarde dolara

'Domaći startupovi na događanjima kao što je SEE Growth Bootcamp Zagreb mogu steći vrijedna znanja za pripremu nastupa na globalnom tržitšu, ali i ostvariti financijske i druge pogodnosti', poručila je Nina Šindija, direktorica za startupove u Microsoftu

Tijekom tri dana SEE Growth Bootcamp Zagreb je ugostio 11 timova startupa u ranoj fazi razvoja. Temeljni fokus Bootcampa je regionalna i europska skalabilnost, što znači kako se od timova očekivalo da su im poslovni plan, proizvod, tehnologija, arhitektura i prodajni napori startupa dobro planirani i spremni za osvajanje većih i zahtjevnijih tržišta. Organizatori su u potpunosti pokrili troškove programa, prostora, hrane i smještaja.

U sklopu konferencije WinDays 18 predstavljeni su rezultati nedavno održanog događanja namijenjenog startup tvrtkama SEE Growth Bootcamp Zagreb.

Domaći startupi na događanjima kao što je SEE Growth Bootcamp Zagreb mogu steći vrijedna znanja za pripremu nastupa na globalnom tržitšu, ali i ostvariti financijske i druge pogodnosti u programu Microsoft for Startups i sličnim', rekla je Nina Šindija , direktorica za startupove u Microsoftu.

SEE Growth Bootcamp Zagreb organiziran je u suradnji sa Startup Wise Guys, koji stoji iza sto investicija u startupove u početnoj fazi razvoja u regiji srednje i istočne Europe te nordijskim zemljama.

'SEE Growth Bootcamp pomogao nam je, iako poslovnim modelom nismo klasični startup, u preispitivanju i uviđanju poboljšanja poslovanja tvrtke. Osim izvrsnog poslovnog usmjeravanja, apsolutno smo zadovoljni prilikom da naše proizvode za Microsoft Azure detaljnije razradimo s Microsoftovim inženjerima. To je prilika koju nemate svaki dan', rekao je Ivan Marković iz tvrtke Unitfly, jedan od sudionika SEE Growth Bootcampa Zagreb.