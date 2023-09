Fantastika za ljubitelje brze akcije: Igrali smo Armored Core 6

Nakon jako dugo čekanja napokon smo dobili mecha igru kakvu zaslužujemo. FromSoftware, ohrabren nesmiljenim uspjehom akcijskog RPG-a Elden Ring, odlučio se vratiti posrnulom SF serijalu koji je u svojoj silaznoj putanji svakim novim nastavkom gubio sve veći broj fanova. Hrpa novca zarađena uspjehom igara smještenih u svijet depresivne fantastike je, doduše, ponukala kompaniju da se vrati najrazvučenijoj franšizi u inventaru te priredi naslov koji je skrojen za najširi zamisliv spektar gejmera. Na koncu, ako danas išta fali Armored Coreu, onda je to malo svježe krvi u žilama.

Metoda kojom su to odlučili napraviti seže dalje od serijala Souls, no s obzirom na to da većina igrača povezuje FromSoftware s nemilosrdno teškim naslovima, mekani trbuh Armored Corea 6 mogao bi doći kao šok. Ruku na srce, šesti nastavak franšize pod imenom 'Fires of Rubicon' epilog je frankenštajnskog dizajna po kojem je japanski proizvođač naširoko poznat, kombinirajući suludo izazovne bossove s trivijalno lakim 'običnim' neprijateljima, što, uz fleksibilnost pristupa po kojem je serijal poznat, pruža unikatno akcijsko gejming iskustvo.