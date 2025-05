Igra na ploči koja radi na TV-u: Zaigrali smo Sunderfolk

A nastoji napraviti to na vrlo zanimljiv način. Naime ova je igra prije svega smišljena za igranje u istoj prostoriji, takozvani couch co-op, a umjesto četiri kontrolera koristi se mobilna aplikacija. Pomoću nje vrši se sve u igri - od pomicanja po mapi, preko uređivanja špilova i opreme, pa sve do interakcije s okolišem i uvidom u brojna pravila. Također bih naglasio da se ne radi o fusnoti koja je tu samo da bi bila posebna - mogućnost svakog igrača da u bilo kojem danom trenu jasno vidi točno ono što ga zanima nevjerojatno je korisna.

Osim što pomoću aplikacije mičete likove po mapi, možete upaliti kursor kojim drugim članovima pokazujete što mislite napraviti. Sve je ovo spakirano u vrlo čitko i elegantno sučelje, a ono, pored 'glumljenja' touchpada za interakciju, dramatično skraćuje vrijeme među potezima i čini igru brzom. Ako se u ovom trenu pitate zašto dosad nisam spominjao priču, postoji relativno dobar razlog za to - ona nije ništa posebno. Jedan ste od životinjskih heroja koji brane mali podzemni grad od tajnovitog napadača. Sve likove sinkronizira jedna glumica, aludirajući na ulogu Dungeon Mastera u DnD-u, a interakcije s njima su taman dovoljno dobre da ne uzrokuju padanje u kliničku komu.

Na sreću, prava snaga ove igre nalazi se u samim misijama, a one su raznolike, izvrsno dizajnirane i prilagođene postupnom uvođenju igrača u pikanterije vezane uz mehanike. Fleksibilnost poteza također jako lijepo doprinosi prilikama za koordinaciju - svaki je podijeljen na tri faze: u prvoj igrači odrade svoje poteze, nakon toga idu čudovišta, a onda NPC-i. Igraju biranjem jednog od tri (i kasnije više) poteza, a koji imaju vrlo specifičnu sekvencu. Ovo znači da, primjerice, neke poteze morate raditi tako da napadnete, mičete se i onda opet napadnete. Ako vam na startu poteza neprijatelj, recimo, nije u dometu, prvi ćete napad preskočiti.

Isto vrijedi za sve ostale interakcije, što je jako zanimljivo i tjera igrače da biraju između poteza koji možda nanosi veliku štetu, ali nije ni blizu optimalan kao neki drugi. Klase su također jako dobro smišljene - svaka na neki način doprinosi timu i lijepo se uklapa s ostatkom uloga. Također, svi su likovi vrlo specifični i specijalizirani za određene uloge, ali također zahtijevaju adaptaciju i pažljivu procjenu igrača što se najviše isplati napraviti. Puno je puta, naime, tu dosta velika razlika između onog što bi bilo super napraviti i samog koncepta maksimalne učinkovitosti. Igrači koji su navikli na igranje taktičkih RPG-ova će, tim rečeno, vjerojatno skakati iz stolca dok gledaju kako drugi poduzimaju 'neoptimalne poteze', no kao i u svakoj dobroj kooperativnoj igri - na to će se naviknuti ili ih domaćin vjerojatno više neće zvati na igranje.

Gameplay, radnja i dizajn

Misije se dijele na sveukupno tri poglavlja, uz mogućnost odrađivanja sekundarnih zadataka od slagalica do bitki protiv vrlo zanimljivih bossova. Jako me impresioniralo to što niti jedna od misija nije fundamentalna kopija drugih. Svaka ima neku zanimljivu mehaniku ili interesantan dizajn nivoa koji je čine privlačnom i izazovnom.