Amelia je bila lik iz vladine igre protiv ekstremizma. Danas je meme krajnje desnice

Na prvi pogled Amelia, fiktivna britanska tinejdžerica s ljubičastom kosom, ne djeluje kao netko koga bi krajnja desnica mogla prigrliti kao internetski simbol. No posljednjih tjedana upravo to se događa. Memeovi i AI generirani videozapisi s Amelijom naglo su se proširili društvenim mrežama, ponajviše na platformi X, gdje se taj lik koristi za širenje desničarskih, često rasističkih i islamofobnih poruka

U takvim sadržajima Amelia slavi stereotipnu britansku kulturu – pije pivo u pubovima, čita Harryja Pottera, 'putuje kroz vrijeme' kako bi sudjelovala u slavnim britanskim bitkama, ali istodobno promovira antimigrantske stavove. U nekim videozapisima nosi uniformu američke imigracijske službe ICE i nasilno deportira migrante, dok je retorika toliko ekstremna da su je dijelili i istaknuti akteri britanske krajnje desnice, uključujući Tommyja Robinsona. Ironija je u tome što Amelia nije nastala u tim krugovima. Njezin lik je stvoren prije dvije godine za edukativnu računalnu igru u sklopu britanskog vladinog programa za prevenciju ekstremizma Prevent, piše CNN.

Od edukacije do memea Igra Pathways: Navigating Gaming, the Internet & Extremism razvijena je u suradnji s neprofitnom organizacijom Shout Out UK, a financirana je sredstvima britanskog Home Office. Cilj joj je bio educirati mlade o opasnostima online radikalizacije. Igrači preuzimaju ulogu lika Charlieja, koji dolazi u novu školu i sprijateljuje se s Amelijom. Ona u početku iznosi antimigrantske stavove i dezinformacije, a zatim pokušava Charlieja regrutirati u ekstremističke skupine i prosvjede. Igra se temelji na izboru ponuđenih opcija i zamišljena je kao dio šireg obrazovnog paketa, a ne kao samostalni alat. Izvršni direktor Shout Out UK-a Matteo Bergamini istaknuo je da igra nikada nije bila zamišljena za izoliranu upotrebu, već kao poticaj za vođene rasprave u učionicama. No online kritičari brzo su je secirali, zamjerajući joj pojednostavljivanja i nelogične prijelaze u scenarijima.

Say it with Amelia, the United Kingdom belongs to its Native People. We need to repair it, so far Immigrants have only done Damage. https://t.co/pDEZNP8QXl pic.twitter.com/MSCNNzh7ea — Amelia the Patriot (@AmeliaOnSolana) January 29, 2026

Zašto je Amelia 'kliknula' s krajnjom desnicom Prema analitičarima, Amelia je nenamjerno postala idealan avatar za online krajnju desnicu. Siddharth Venkataramakrishnan iz Instituta za strateški dijalog kaže da ona 'zadovoljava mnogo kriterija' tog internetskog miljea, koji sve pretvara u memeove i funkcionira kroz sarkazam i ironiju. Kao bijela, atraktivna djevojka koja izgovara stavove s kojima se ti krugovi poistovjećuju, Amelia dobiva dodatnu snagu. Analitičari upozoravaju i na paradoks: mnogi memeovi s njom izrazito su seksualizirani, dok se istodobno migrante u tim istim krugovima optužuje za seksualnu devijantnost. Njezina uloga u igri također se uklapa u raširenu percepciju krajnje desnice da je britanska država 'anti-bijela' i da se ponaša kao 'država dadilja', što je dodatno olakšalo njezino preuzimanje.

PSA: Don’t finance your replacement. Support your countrymen, and women. pic.twitter.com/ElcMD79bNd — Amelia the Patriot (@AmeliaOnSolana) January 30, 2026

Medijski okidač Širenje memea ubrzalo se nakon što je 9. siječnja The Telegraph objavio tekst s naslovom koji je igru prikazao kao alat koji 'svakog tinejdžera tretira kao potencijalnog ekstremista'. Dan kasnije priču je preuzeo GB News, uz netočnu tvrdnju da igra djecu upozorava kako će biti tretirana kao teroristi ako propituju masovnu migraciju. Bergamini je takve interpretacije nazvao otvorenom dezinformacijom, naglasivši da se u igri jasno navodi kako se u programe prevencije uključuju samo oni koji se upuste u ilegalne aktivnosti, a ne oni koji izražavaju mišljenje. No percepcija da vlada 'policijski nadzire' političke stavove mladih već je bila dovoljna da Amelia postane viralna. Jedna objava na X-u s porukom 'Mislim da sam zaljubljen u Ameliju' prikupila je više od pet milijuna pregleda. Nastale su i dvije 'meme kriptovalute', a sadržaje je dijelio i Elon Musk.

Import the Third World, Become the Third World. Our boys should be William, Henry, and Charlie…not Muhammad. pic.twitter.com/KireGqO8IR — Amelia the Patriot (@AmeliaOnSolana) January 30, 2026