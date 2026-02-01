Amelia je bila lik iz vladine igre protiv ekstremizma. Danas je meme krajnje desnice

Na prvi pogled Amelia, fiktivna britanska tinejdžerica s ljubičastom kosom, ne djeluje kao netko koga bi krajnja desnica mogla prigrliti kao internetski simbol. No posljednjih tjedana upravo to se događa. Memeovi i AI generirani videozapisi s Amelijom naglo su se proširili društvenim mrežama, ponajviše na platformi X, gdje se taj lik koristi za širenje desničarskih, često rasističkih i islamofobnih poruka
U takvim sadržajima Amelia slavi stereotipnu britansku kulturu – pije pivo u pubovima, čita Harryja Pottera, 'putuje kroz vrijeme' kako bi sudjelovala u slavnim britanskim bitkama, ali istodobno promovira antimigrantske stavove. U nekim videozapisima nosi uniformu američke imigracijske službe ICE i nasilno deportira migrante, dok je retorika toliko ekstremna da su je dijelili i istaknuti akteri britanske krajnje desnice, uključujući Tommyja Robinsona.
Ironija je u tome što Amelia nije nastala u tim krugovima. Njezin lik je stvoren prije dvije godine za edukativnu računalnu igru u sklopu britanskog vladinog programa za prevenciju ekstremizma Prevent, piše CNN.
Od edukacije do memea
Igra Pathways: Navigating Gaming, the Internet & Extremism razvijena je u suradnji s neprofitnom organizacijom Shout Out UK, a financirana je sredstvima britanskog Home Office. Cilj joj je bio educirati mlade o opasnostima online radikalizacije.
Igrači preuzimaju ulogu lika Charlieja, koji dolazi u novu školu i sprijateljuje se s Amelijom. Ona u početku iznosi antimigrantske stavove i dezinformacije, a zatim pokušava Charlieja regrutirati u ekstremističke skupine i prosvjede. Igra se temelji na izboru ponuđenih opcija i zamišljena je kao dio šireg obrazovnog paketa, a ne kao samostalni alat.
Izvršni direktor Shout Out UK-a Matteo Bergamini istaknuo je da igra nikada nije bila zamišljena za izoliranu upotrebu, već kao poticaj za vođene rasprave u učionicama. No online kritičari brzo su je secirali, zamjerajući joj pojednostavljivanja i nelogične prijelaze u scenarijima.
Zašto je Amelia 'kliknula' s krajnjom desnicom
Prema analitičarima, Amelia je nenamjerno postala idealan avatar za online krajnju desnicu. Siddharth Venkataramakrishnan iz Instituta za strateški dijalog kaže da ona 'zadovoljava mnogo kriterija' tog internetskog miljea, koji sve pretvara u memeove i funkcionira kroz sarkazam i ironiju.
Kao bijela, atraktivna djevojka koja izgovara stavove s kojima se ti krugovi poistovjećuju, Amelia dobiva dodatnu snagu. Analitičari upozoravaju i na paradoks: mnogi memeovi s njom izrazito su seksualizirani, dok se istodobno migrante u tim istim krugovima optužuje za seksualnu devijantnost.
Njezina uloga u igri također se uklapa u raširenu percepciju krajnje desnice da je britanska država 'anti-bijela' i da se ponaša kao 'država dadilja', što je dodatno olakšalo njezino preuzimanje.
Medijski okidač
Širenje memea ubrzalo se nakon što je 9. siječnja The Telegraph objavio tekst s naslovom koji je igru prikazao kao alat koji 'svakog tinejdžera tretira kao potencijalnog ekstremista'. Dan kasnije priču je preuzeo GB News, uz netočnu tvrdnju da igra djecu upozorava kako će biti tretirana kao teroristi ako propituju masovnu migraciju.
Bergamini je takve interpretacije nazvao otvorenom dezinformacijom, naglasivši da se u igri jasno navodi kako se u programe prevencije uključuju samo oni koji se upuste u ilegalne aktivnosti, a ne oni koji izražavaju mišljenje.
No percepcija da vlada 'policijski nadzire' političke stavove mladih već je bila dovoljna da Amelia postane viralna. Jedna objava na X-u s porukom 'Mislim da sam zaljubljen u Ameliju' prikupila je više od pet milijuna pregleda. Nastale su i dvije 'meme kriptovalute', a sadržaje je dijelio i Elon Musk.
Stručnjaci upozoravaju da memeovi funkcioniraju kao kodirani jezik, pa značenje ovisi o kontekstu i upućenosti publike. Upravo zato sadržaji koji graniče s govorom mržnje imaju 'stupanj plauzibilnog poricanja': uvijek se mogu braniti kao šala.
Uz alate umjetne inteligencije, takav se sadržaj može proizvoditi masovno i gotovo trenutačno, što omogućuje brzo širenje i izvan granica države u kojoj je nastao. Callum Hood iz Centra za suzbijanje digitalne mržnje upozorava da to krajnjoj desnici pomaže u stvaranju privida široke podrške kroz 'empatične, vjerodostojne likove'.
U nekim AI videozapisima Amelia preuzima reference na globalno poznate krajnje desne memeove, primjerice 'crvenu pilulu' iz filma The Matrix, simbola navodnog 'buđenja' iz liberalne zablude. U drugima se pojavljuje uz američkog predsjednika Donalda Trumpa, uz pozive da Britanija ostane 'britanska' u kulturnom i vjerskom smislu.
CNN je zatražio komentar platforme X, no odgovor zasad nije stigao. Istraživanja pokazuju da mnogi korisnici AI-generirane slike i videozapise doživljavaju kao vjerodostojne, osobito kada nisu jasno označeni kao umjetno stvoreni. 'Vidimo značajan broj ljudi koji ove sadržaje shvaćaju kao stvarne', upozorava Hood. 'Kad se uloži trud da izgledaju uvjerljivo, komentari često pokazuju da korisnici vjeruju da gledaju pravu osobu.'