VAL DEZINFORMACIJA

Lažne vijesti i izmišljeni programi: Kako je domaća propaganda bezuspješno pokušala spasiti Orbána

L. Š.

14.04.2026 u 22:19

Péter Magyar / Viktor Orbán / izbori u Mađarskoj
Péter Magyar / Viktor Orbán / izbori u Mađarskoj
Bionic
Reading

Izbore koji su označili kraj 16-godišnje vladavine Viktora Orbána obilježio je val dezinformacija; od potpuno izmišljenih vijesti i lažnih političkih programa do koordiniranih kampanja na društvenim mrežama i pokušaja stranog uplitanja

Parlamentarni izbori u Mađarskoj pretvorili su se u svojevrsno žarište dezinformacija, u kojem su se pojavili i lažni stranački programi i operacije utjecaja povezane s Kremljem, piše Euronews.

Nakon nedjeljnog glasanja i povijesnog rezultata analitičari pokušavaju raščlaniti koje su sve metode korištene da bi se utjecalo na birače. Stranka Tisza, koju vodi Péter Magyar, osvojila je dvotrećinsku većinu – 138 od ukupno 199 zastupničkih mjesta – i time okončala 16-godišnju vladavinu Viktora Orbána.

Iako su tijekom kampanje veliku pozornost privukle sumnje u strano uplitanje, uglavnom iz Rusije, stručnjaci upozoravaju da je većina dezinformacija stigla iz – Mađarske. Szilárd Teczár, novinar mađarske organizacije za fact-checking Lakmusz, procjenjuje da je najmanje 90 posto takvog sadržaja nastalo unutar države, a uzmu li se u obzir doseg i utjecaj, taj bi udio mogao biti i veći.

U tom segmentu ključnu ulogu imao je vladajući Fidesz, ali ne samo kao politička stranka. Teczár ukazuje na širi ekosustav pod njegovim utjecajem, uključujući medije i povezane organizacije poput Nacionalnog pokreta otpora, kao i mreže influencera Megafon.

vezane vijesti

Agresivnije taktike i 'proizvodnja stvarnosti'

Istraživači ističu da su akteri bliski vlasti u ovoj kampanji koristili agresivnije metode nego ranije, a jedna od novih taktika bila je izrada potpuno izmišljenih vijesti, temeljenih na, kako navode, 'potpunoj dezinformaciji'.

Prema riječima Konrada Bleyer-Simona s Europskog sveučilišnog instituta, Orbánova stranka izradila je lažni program stranke Tisza i proslijedila ga portalu Index.hu, a on je potom objavio članak u kojem se tvrdilo da oporba planira značajno povećanje poreza.

Dokument je bio krivotvorina, a sadržavao je i izmišljene prijedloge poput oporezivanja kućnih ljubimaca, tvrdi Bleyer-Simon, zbog čega je stranka Tisza podnijela više tužbi protiv Indexa i drugih medija koji su prenijeli tu priču. Fidesz je potom takve lažne narative koristio i na plakatima diljem zemlje.

'Ono što je novo jest da vlast više ne staje samo na propagandi, nego stvara i vlastite 'činjenice na terenu'. Pokušali su proizvesti dokaze za svoju propagandu', rekao je Bleyer-Simon.

Dodaje da su takve metode postale radikalnije jer je Orbánov tabor bio svjestan da bi mogao izgubiti izbore, što se na kraju i dogodilo. S druge strane, Tisza je vodila intenzivnu terensku kampanju, obilazeći birače 'od sela do sela', što je, prema analitičarima, pridonijelo jačanju njihove otpornosti na pokušaje diskreditacije.

Viktor Orban priznao poraz
  • Viktor Orban priznao poraz
  • Viktor Orban priznao poraz
  • Viktor Orban priznao poraz
  • Viktor Orban priznao poraz
  • Viktor Orban priznao poraz
    +8
Viktor Orbán priznao poraz Izvor: Profimedia / Autor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Ruski 'klasični priručnik', ali ograničen doseg

Iako su u kampanji uočeni i tragovi ruskog utjecaja, analitičari smatraju da je njihov učinak bio manji nego što se strahovalo. Prema Alice Lee iz organizacije NewsGuard, Rusija je primijenila 'klasični priručnik' za uplitanje u izbore – širenje lažnih vijesti s teškim optužbama na račun Orbánovih političkih suparnika.

Jedna od operacija, nazvana Matrjoška, specijalizirana je za izradu lažnih videopriloga koji oponašaju medije. U Mađarskoj su, primjerice, tako proizveli video koji se lažno predstavljao kao sadržaj francuskog lista Le Monde, u kojem se tvrdilo da ukrajinski umjetnik Denis Panšenko truje mađarske pse.

Drugi akter, skupina Storm-1516, objavljivala je sofisticiranije tekstove koji su imitirali izgled legitimnih portala. Jedna od njihovih objava tvrdila je da je glavni Orbánov protukandidat uvrijedio američkog predsjednika Donalda Trumpa, što je izazvalo brojne reakcije na društvenoj mreži X.

Ista skupina širila je i tvrdnje da oporba želi uvući Mađarsku u rat u Ukrajini i pogoršati odnose sa Sjedinjenim Državama. Lee smatra da je pojačana ruska aktivnost posljedica procjene da Orbán ima stabilnu kontrolu nad medijima i značajan utjecaj na birače, no dio tih operacija nije postigao željeni učinak.

Prema analizi Lakmusza, mnoge ruske kampanje bile su na engleskom jeziku i plasirane na platformi X, no ona nije ključna za političku komunikaciju u Mađarskoj, za razliku od Facebooka. 'Treba biti oprezan i ne precjenjivati utjecaj ruskih dezinformacija jer su njihov doseg i širenje bili relativno ograničeni', upozorio je Teczár.

Orbán izgubio izbore, veliki pobjednik je Tisza Pétera Magyara Izvor: tportal.hr / Autor: Neven Bučević

Zaobilaženje zabrana i nove digitalne taktike

Dodatni faktor u kampanji bile su nove restrikcije oglašavanja koje su uveli Meta i Google, prisilivši političke aktere na prilagodbu strategija. Meta je u listopadu zabranila političko oglašavanje u Europskoj uniji zbog pravne nesigurnosti dok je YouTube uveo slična ograničenja još u rujnu.

Analitičari smatraju da su te mjere donekle smanjile količinu propagande na društvenim mrežama, ali Fidesz je pronašao načine da ih zaobiđe. Stranka je, među ostalim, osnivala zatvorene grupe na Facebooku, kao što su Fighters Club, s više od 61.000 članova, i Digital Civic Circles, koja broji više od 100.000 korisnika.

Opis jedne od tih grupa navodi da ju je 2025. godine osnovao Orbán kako bi 'učinkovito zastupala interese Mađarske u online prostoru'. Grupe su dostupne samo putem pozivnice i ciljaju korisnike spremne aktivno djelovati 'za Boga, domovinu i obitelj'.

Prema Teczáru, svrha takvih struktura bila je mobilizacija pristaša, uz koordinirano poticanje lajkanja, dijeljenja i komentiranja sadržaja da bi se povećao njegov doseg. Organizacija Political Capital navodi da su te grupe pokrenule više od 4000 oglasa na Metinim platformama kako bi privukle nove članove.

Povlačenje ukrajinskih tenkova u ožujku 2015. godine
  • Kijev nakon napada projektilima u listopadu 2022. godine
  • Proruski pobunjenici s istoka Ukrajine
  • Proruski pobunjenik na položaju u Donjecku
  • Prosvjed podrške Ukrajini u Berlinu
  • Ruski vojnici zauzimaju zgrade u Slovjansku
    +6
Rat u Ukrajini Izvor: Wikimedia Commons / Autor: OSCE

Istovremeno su se pojavljivale druge stranice koje su prikrivale politički sadržaj. Primjerice, Heart of Hungary, formalno predstavljena kao konjičko društvo, objavila je plaćene oglase temeljene na izmišljenim člancima u kojima se političare iz stranke Tisza optuživalo za regrutiranje građana za rat u Ukrajini. Takvi oglasi dosegli su najmanje 100.000 ljudi u samo tjedan dana.

Organizacija Political Capital upozorava i na sve veću upotrebu umjetne inteligencije u političkoj komunikaciji. Fidesz je, kako navode, koristio AI-em generirane videozapise za negativnu kampanju, diskreditaciju protivnika i širenje straha. Jedan od takvih primjera je video kandidata Istvána Mohácsyja, u kojem se prikazuje kako Tisza šalje mlade Mađare na bojišnicu, a u sličnim su sadržajima političari iz te stranke prikazivani u vojnim uniformama.

No AI su koristili i iz oporbenog tabora. Magyar i njegovi suradnici objavljivali su slike generirane umjetnom inteligencijom koje oponašaju naslovnicu časopisa TIME, prikazujući ih kao 'osobu godine', čime su, prema analizi, gradili narativ o političarima koji prkose moći.

Problem za istraživače predstavlja činjenica da se takvi sadržaji često ne bilježe u alatima poput Metine biblioteke oglasa, što otežava praćenje njihova dosega i utjecaja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kvantna utrka

kvantna utrka

Europa misli ozbiljno: Na -273°C gradi se tehnologija koja bi mogla srušiti dominaciju SAD-a i Kine
VAL DEZINFORMACIJA

VAL DEZINFORMACIJA

Lažne vijesti i izmišljeni programi: Kako je domaća propaganda bezuspješno pokušala spasiti Orbána
MYTHOS

MYTHOS

Moćan Anthropicov AI alat zasad rezerviran za SAD: Ostaje li EU bez pristupa i utjecaja?

najpopularnije

Još vijesti
Naslovnica - tportal
kvantna utrka

kvantna utrka

Europa misli ozbiljno: Na -273°C gradi se tehnologija koja bi mogla srušiti dominaciju SAD-a i Kine
ratna industrija

ratna industrija

Zelenski razotkrio svijetu svu vatrenu moć Ukrajine: 'Domaće, učinkovito i snažno'
a što sad?

a što sad?

Vučićev najveći dogovor možda pada u vodu: 'On si to ne smije dopustiti, a ne voli gubiti'
VAL DEZINFORMACIJA

VAL DEZINFORMACIJA

Lažne vijesti i izmišljeni programi: Kako je domaća propaganda bezuspješno pokušala spasiti Orbána
užasne scene

užasne scene

Užasne vijesti za Francusku pred SP: Zvijezda Liverpoola doživjela jednu od najtežih ozljeda u nogometu
FINALNA ODLUKA

FINALNA ODLUKA

Hauser otkazao sve koncerte u 2026., zdravlje stavio na prvo mjesto

najnovije

Naslovnica - tportal
Naslovnica - tportal
Još vijesti
Good game

sport

još vijesti
ARBELOA BIVŠI

ARBELOA BIVŠI

Ovo bi bio spektakl: Otkriveno ime novog trenera Reala, Kroos stiže kao pomoćnik?
I HNS TRAŽI NASLJEDNIKA

I HNS TRAŽI NASLJEDNIKA

Evo koga hrvatski reprezentativci žele za izbornika nakon Dalića
VELIKI INTERES

VELIKI INTERES

ManCity pronašao zamjenu za Guardiolu? Neki su ga spominjali i kao Barcinog trenera
TRENER NIŠTA NE SKRIVA

TRENER NIŠTA NE SKRIVA

Totalna drama u Hamburgu, ali i Londonu: Razlog je Luka Vušković

preporučujemo

urednički izbor

life & show

još vijesti
NEMA MIRA KOD aLBORA

NEMA MIRA KOD aLBORA

Džihan se našao između dvije vatre, Zerin se rastaje: U 'Dalekom gradu' sve je napetije
VIRALNI video

VIRALNI video

Jedan detalj sa susreta Trumpa i nizozemskog kraljevskog para svima je zapeo za oko
IZGLEDA PRELIJEPO

IZGLEDA PRELIJEPO

Jedan detalj čini ovu Zarinu haljinu savršenim komadom za ljubiteljice tihog luksuza
VIDLJIVi učinci

VIDLJIVi učinci

Ove jednostavne navike donose više zdravlja od bilo kojeg fitness trenda
BIRAJU SEBE

BIRAJU SEBE

Okreću novu stranicu: Ova tri znaka napokon se rješavaju pritiska i osjećaju veće zadovoljstvo

najpopularnije

Još vijesti

vijesti

biznis

sport

komentari

lifestyle

showtime

tech

promo
atraktivna cijena i uvjeti financiranja

atraktivna cijena i uvjeti financiranja

Vožnja bez kompromisa – WOW ponuda marke Peugeot
TV market

TV market

Ekskluzivni sadržaj i vodeći izlagači: najveće tvrtke dolaze na NEM Dubrovnik 2026
transformacijA visokog obrazovanja

transformacijA visokog obrazovanja

AI, inovacije i poduzetništvo: Kako ZŠEM kroz EUonAIR stvara lidere budućnosti
Xiaomi Fan Festival

Xiaomi Fan Festival

Uz Xiaomi pametne uređaje proljetni reset može biti jednostavniji no ikad prije. Evo detalja
centralni portal

centralni portal

Revolucija ulaznica na Entrio.hr: od danas baš svi događaji na jednom mjestu
  • Ovan

    Ovan

    Dan vam donosi pojačanu potrebu da stvari pokrenete odmah, ali neće svi moći pratiti vaš tempo. Na poslu se otvara prostor za brzu odluku koja bi vam mogla ići u korist. U ljubavi ste izravni, no pripazite da ne zvučite grublje nego što namjeravate. Večer je idealna za fizičku aktivnost i pražnjenje viška energije.
     

  • Bik

    Bik

    Danas vam najviše odgovara mirniji ritam i jasan plan bez previše improvizacije. Financijska tema mogla bi ponovno doći u fokus, osobito ako čekate odgovor ili isplatu. U odnosima tražite sigurnost i manje tolerirate nejasne poruke. Netko iz bliskog kruga mogao bi vas ugodno iznenaditi pažljivim gestama.
     

  • Blizanci

    Blizanci

    Bit ćete posebno rječiti, duhoviti i spremni na kontakte koji vam mogu otvoriti nova vrata. Jedan razgovor mogao bi se pokazati važnijim nego što vam se u prvi tren čini. U ljubavi vas privlače dinamika i igra, ali izbjegavajte dvosmislene poruke ako želite jasan ishod. Dobar je trenutak i za kratko putovanje ili dogovor u zadnji čas.

  • Rak

    Rak

    Danas biste mogli ozbiljnije razmišljati o poslovnom smjeru i vlastitim ambicijama. Osjećate da više ne želite stajati po strani, a to će se vidjeti i u načinu na koji nastupate. U privatnim odnosima važna će biti podrška osobe kojoj vjerujete. Pripazite samo da ne preuzmete tuđe brige kao da su vaše.
     

  • Lav

    Lav

    Pred vama je dan koji traži više hrabrosti nego inače, ali vi to znate pretvoriti u prednost. Moguće su vijesti koje vas potiču na novi plan, suradnju ili put. U ljubavi želite više pažnje i jasno će se vidjeti ako je ne dobivate dovoljno. Nemojte glumiti ravnodušnost ondje gdje vam je zapravo stalo.

  • Djevica

    Djevica

    Praktična pitanja danas traže vaše puno vrijeme i koncentraciju, ali upravo tu briljirate. Mogli biste riješiti nešto što već danima odgađate i osjetiti veliko olakšanje. U emotivnim odnosima poželjet ćete više reda i iskrenosti, bez suvišnih igara. Večer vam donosi potrebu za mirom, tišinom i distancom od ljudi koji vas iscrpljuju.
     

  • Vaga

    Vaga

    Odnosi su danas u prvom planu i teško ćete ignorirati ono što se već neko vrijeme kuha ispod površine. Dobar je trenutak za iskren razgovor, posebno ako želite smanjiti napetost s partnerom ili bliskom osobom. U poslu vas može razveseliti podrška nekoga od koga to možda niste očekivali. Pazite samo da ne pristajete na kompromise koji vam dugoročno ne odgovaraju.

  • Škorpion

    Škorpion

    Dan je odličan za rezove, odluke i jasno postavljanje prioriteta. Na poslu biste mogli pokazati zavidnu odlučnost i preuzeti kontrolu nad situacijom koja je drugima kaotična. U ljubavi osjećaji jesu jaki, ali neće vam biti lako izgovoriti sve što mislite. Netko bi mogao tražiti više nježnosti nego što ste danas spremni pokazati.

  • Strijelac

    Strijelac

    Raspoloženje vam raste kako dan odmiče, a s njim i želja za zabavom, flertom i spontanim planovima. Kreativne ideje dolaze lako pa bi bilo dobro da ih odmah negdje zapišete. U ljubavi su moguća ugodna iznenađenja, posebno ako ste otvoreni za nešto neočekivano. Ne dopustite da vas sitna obveza izbaci iz dobrog ritma.

  • Jarac

    Jarac

    Danas vam je važan osjećaj kontrole, ali okolnosti vas mogu natjerati na malo više fleksibilnosti. Obiteljska ili stambena pitanja traže dodatnu pažnju i možda jedan konkretan razgovor. U poslu ste pouzdani kao i uvijek, no netko bi vas mogao pokušati požuriti bez razloga. U ljubavi manje analizirajte, a više pokažite što osjećate.

  • Vodenjak

    Vodenjak

    Misli vam rade brzo, a ideje dolaze iznenada i u valovima. Dan je odličan za pisanje, pregovore, poruke i sve što uključuje razmjenu informacija. U ljubavi biste mogli reći nešto vrlo iskreno, možda i impulzivno, ali to bi na kraju moglo razjasniti odnos. Izbjegavajte rasprave s ljudima koji vas uporno ne žele razumjeti.
     

  • Ribe

    Ribe

    Fokus vam se danas vraća na osobnu vrijednost, novac i osjećaj sigurnosti. Mogli biste jasnije vidjeti što vam se isplati, a što vas samo emocionalno troši. U ljubavi tražite nježnost, ali i potvrdu da niste jedini koji ulažete trud. Dan je dobar za male odluke koje kasnije mogu donijeti veliku razliku.

Pogledaj detaljni horoskop

kultura

autozona

no planet b

nagradnjače

još nagradnjača

playtoy

još igara
belot
snaps
sah
jambalaja
covjece
preferans

Pogledaj detaljni horoskop

kultura

autozona

no planet b

nagradnjače

još nagradnjača

playtoy

još igara
belot
snaps
sah
jambalaja
covjece
preferans

