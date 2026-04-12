potop na izborima

Fotografije koje će ući u povijest: Orban s tugom u očima pozdravlja svoje birače

I.V.

12.04.2026 u 22:17

Viktor Orban priznao poraz
Viktor Orban priznao poraz
Mađarski premijer Viktor Orban je nakon 16 godina uzastopne vladavine (20 godina ukupno) priznao poraz na parlamentarnim izborima od svog suparnika Petera Magyara, bivšeg vladinog insajdera i političkog novaka koji je obećao 'promjenu sustava'

U govoru u svom stožeru rekao je da je 'rezultat jasan' i 'bolan' za njegovu stranku Fidesz. Orban je svom suparniku čestitao na pobjedi.

S 81,49 posto obrađenih glasova, stranka Tisza Petera Magyara osvojila je 137 mandata, dok je Fidesz na 55, a stranka Mi Hazank na sedam.

Od heroja demokracije do najvećeg buntovnika Europe: Tko je Viktor Orban
Premoćna pobjeda Petera Magyara, Orban priznao poraz
Ključno pitanje nakon izbora: Analitičarka otkriva što pobjednik znači za EU i Hrvatsku

