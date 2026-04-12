Fotografije koje će ući u povijest: Orban s tugom u očima pozdravlja svoje birače

Mađarski premijer Viktor Orban je nakon 16 godina uzastopne vladavine (20 godina ukupno) priznao poraz na parlamentarnim izborima od svog suparnika Petera Magyara, bivšeg vladinog insajdera i političkog novaka koji je obećao 'promjenu sustava'
U govoru u svom stožeru rekao je da je 'rezultat jasan' i 'bolan' za njegovu stranku Fidesz. Orban je svom suparniku čestitao na pobjedi.
S 81,49 posto obrađenih glasova, stranka Tisza Petera Magyara osvojila je 137 mandata, dok je Fidesz na 55, a stranka Mi Hazank na sedam.