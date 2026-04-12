Od heroja demokracije do najvećeg buntovnika Europe: Tko je Viktor Orban

Viktor Orban je nakon 16 godina uzastopne vladavine podigao bijelu zastavu i priznao da je poražen na izborima. Njegov suparnik Peter Magyar, kako stvari stoje, premoćno je pobijedio s dvotrećinskom većinom, koja Orbanovu Fideszu neće ostaviti prostora ni za manevre u parlamentu. Europska unija napokon može odahnuti, a Vladimir Putin i Donald Trump ovaj izborni potop vjerojatno promatraju s tugom u očima. Tko je Viktor Orban?

U lipnju 1989., tada mladi student prava Viktor Orbán stao je pred stotine tisuća ljudi u Budimpešti i izgovorio riječi koje su obilježile početak njegove političke karijere – pozvao je na slobodne izbore i odlazak sovjetske vojske iz Mađarske. Bio je simbol nove, demokratske Europe. Tri desetljeća kasnije, isti političar suočava se s možda najvećim izazovom svoje karijere, nakon 16 godina gotovo neprekinute vlasti. Ishod izbora još je neizvjestan, ali jedno je sigurno: Orbán je duboko promijenio Mađarsku – i podijelio Europu. Od disidenta do tvorca sustava Orbán je krajem 1980-ih bio dio generacije koja je rušila komunistički poredak. Kao suosnivač Fidesza, tada liberalne i proeuropske stranke, brzo se prometnuo u jedno od najprepoznatljivijih lica tranzicije.

No tijekom 1990-ih dolazi do ideološkog zaokreta. Napušta liberalizam i transformira Fidesz u nacionalno-konzervativnu političku silu. Taj potez, koji su mnogi tada smatrali pragmatičnim, pokazao se ključnim za njegov dugoročni politički uspjeh.

Viktor Orban priznao poraz Izvor: Profimedia / Autor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Već 1998. postaje premijer, a 2010. se vraća na vlast – i od tada ne silazi s političkog vrha. 'Neliberalna demokracija' ili nešto drugo? Od 2010. Orbán je sustavno mijenjao politički i institucionalni okvir zemlje. Sam je svoj model nazivao 'neliberalnom demokracijom', kasnije i ‘kršćanskom slobodom’, dok ga Europski parlament opisuje kao ‘hibridni režim izborne autokracije’.

Kroz niz ustavnih i zakonskih promjena učvrstio je kontrolu nad ključnim institucijama, medijima i gospodarstvom. Više od 40 tzv. kardinalnih zakona preoblikovalo je državu, a Fidesz je četiri puta zaredom osvajao dvotrećinsku većinu. Kritičari tvrde da je time narušena neovisnost pravosuđa i sloboda medija, dok Orbánovi pristaše ističu stabilnost, gospodarski rast i obranu nacionalnog suvereniteta. Sustav moći i optužbe za korupciju Tijekom godina izgrađen je sustav u kojem su ključni gospodarski projekti često završavali u rukama ljudi bliskih vlasti, uključujući Orbánove dugogodišnje saveznike i članove obitelji.

Organizacije poput Transparency Internationala Mađarsku već godinama svrstavaju među najkorumpiranije zemlje EU-a, dok je Bruxelles zbog zabrinutosti za vladavinu prava zamrznuo milijarde eura europskih fondova. Za Orbána, sukob s EU-om postao je i politički alat. Njegovo suprotstavljanje Bruxellesu učvrstilo je podršku dijela birača koji Uniju vide kao nametljivog i udaljenog birokratskog aktera. Soros i politika neprijatelja Orbánova politika često se oslanjala na jasno definirane ‘protivnike’. Tijekom migrantske krize 2015. povukao je oštru liniju prema migrantima, podigao ogradu na granici i povezao migracije s terorizmom. Posebnu ulogu u njegovoj političkoj retorici imao je George Soros, kojeg je optuživao za pokušaje utjecaja na mađarsku politiku. Kampanje protiv Sorosa izazvale su međunarodne kritike, a Srednjoeuropsko sveučilište, koje je on osnovao, bilo je prisiljeno preseliti veći dio aktivnosti iz Budimpešte.

U novijem razdoblju, ključna tema postao je rat u Ukrajini. Orbán se profilirao kao najbliži partner Vladimira Putina unutar EU-a, često blokirajući europske odluke o pomoći Kijevu.

Istodobno, dobio je snažnu podršku iz SAD-a, posebno od Donalda Trumpa i krugova povezanih s njegovim pokretom, koji Mađarsku vide kao model ‘nacionalnog konzervativizma’. Takva pozicija dodatno je izolirala Mađarsku unutar Europske unije, gdje mnogi lideri Orbána smatraju remetilačkim faktorom. Karizma i politički instinkt Unatoč kontroverzama, Orbánova politička dugovječnost dijelom se objašnjava njegovom karizmom i instinktom. Opisuju ga kao političara koji ‘razmišlja u hodu’ i zna prepoznati raspoloženje birača. Taj imidž dodatno je učvrstio u kriznim trenucima – poput katastrofe s crvenim muljem 2010., kada je osobno sudjelovao u sanaciji terena, nešto poput bivšeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.