Laptop se pregrijava? Evo što možete poduzeti

Pregrijavanje je jedna od najvećih prijetnji prijenosnom računalu jer može oštetiti osjetljive elektroničke komponente i nanijeti trajnu, možda i nepopravljivu štetu. Evo kako ga možete spriječiti pregrijavanje

Kako dolazi do pregrijavanja? Najjednostavnije objašnjenje glasi: nema dovoljno hlađenja. No, to vam ne pomaže puno samo po sebi, zar ne? Pogledajmo stoga što može dovesti do slabijeg hlađenja.

Primjerice, moguće je kako je prašina ili nešto drugo začepilo kanale koje računalo koristi kako bi usisalo zrak potreban za hlađenje i ispuhnulo zagrijani zrak van. Moguće je kako ventilator ne funkcionira kako bi trebao ili kako je popustila termalna pasta između odvoda topline i procesora, odnosno grafičke kartice.

Kako možete spriječiti pregrijavanje?

1) Popravite sustav za hlađenje

Najprije očistite ventilator koji hladi procesor i grafičku karticu. Tijekom vremena na njima se skupljaju slojevi prašine i prljavštine koji ih usporavaju i blokiraju tijek zraka. Proučite upute za korištenje vašeg laptopa kako ga možete otvoriti i očistiti te dijelove. Ili to povjerite ovlaštenom serviseru.

Ako se odlučite na samostalno čišćenje, svakako pratite ove korake:

isključite računalo

uklonite bateriju (ako je moguće)

ištekajte računalo iz struje

dobro se uzemljite

pomno počistite ventilator pamučnim štapićem kojeg se umočili u malo čistog alkohola

pričekajte da alkohol potpuno ishlapi prije no što ponovno uštekate laptop u struju i vratite bateriju.

Za uklanjanje prašine i prljavštine možete upotrijebiti i usisavač, naročito za odvode topline. Obično se nalaze sa strane ili straga. Prepoznat ćete ih po tome što iz njih izlazi topao zrak. Kako biste spriječili oštećenje ventilatora, nemojte ga okretati u pogrešnom smjeru. Koristite li zrak pod tlakom, pridržite ventilator rukom prilikom čišćenja.