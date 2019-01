Kako dobiti najbolju sliku na novom televizoru? Imamo nekoliko savjeta

Većina televizora danas dolazi s razmjerno dobro namještenim postavkama. Ali, ako želite izvući maksimum mogućnosti koje vaš uređaj pruža, evo kako se možete poigrati s postavkama

Na nekim je televizorima moguće gotovo potpuno isprati boje povećanjem intenziteta pozadinskog osvjetljenja. Nemojte to raditi. U pravilu, bolje je pozadinsko osvjetljenje ostaviti na što je niže mogućoj razini u odnosu na ambijentalnu rasvjetu. Nije loše ni isključiti prilagodbu svjetline, koja automatski mijenja jačinu pozadinskog osvjetljenja u odnosu na ambijentalnu rasvjetu, kako ne bi privremeno isključivala prilagodbe koje ste napravili.

Pozadinsko osvjetljenje - ovo je također postavka za svjetlinu, ali se odnosi samo na televizore s LCD zaslonima i one koji koriste zaseban izvor svjetljivosti. Televizori s OLED zaslonima ju nemaju jer je izvor svjetla sama dioda, ne svjetlo koje svijetli kroz nju. Povećanje jačine ili svjetljivosti pozadinskog osvjetljenja rezultirat će svjetlijom slikom, ali će i povećati rasap po rubovima televizora, kao i samih LCD zaslona.

Kontrast - ovom postavkom regulirate razinu bijele boje na ekranu. Vrijedi isto kao i za svjetlinu: što je veća vrijednost, to je više ima i obrnuto. Nakon što ju namjestite kako vam odgovara vratite se ponovno na svjetlinu i provjerite možete li još poboljšati prikaz.

Svjetlina - ovom postavkom regulirate razinu crne boje na ekranu. Što je veća vrijednost, to je više ima i obrnuto.

Većina televizora na tržištu danas dolaze s razmjerno dobro namještenim početnim postavkama. Moguće je kako ćete biti zadovoljni slikom kakvu će vam one ponuditi. Ali, ako želite izvući maksimum mogućnosti koje vaš uređaj pruža, evo uputa kako se možete poigrati s postavkama.

Boja - ova se postavka odnosi na intenzitet (zasićenost ili saturaciju) prikaza boja. Pretjerate li, boje će nadvladati pojedinosti. Postavite li ju prenisko, dobit ćete crno-bijeli televizor.

Tint (Hue) - izvorno osmišljena kako bi ispravljala greške u fazi u komunikaciji između tunera i emitiranja, ova postavka mijenja omjer crvene ili zelene u svakoj boji koja nije crna. Vjerojatno nećete morati ju mijenjati, ali za slučaj da vam zatreba - sad znate što radi.

Oštrina - ova postavka regulira razinu prikaza pojedinosti i oštrine rubova slike. Pretjerate li, rubovi će postati preoštri. Postavite li ju prenisko, slika će postati mutnom. Obično je namještena prema onome što proizvođač smatra općim ukusom, no to ne znači kako se to mora i vama sviđati.

Motion - ova će vam postavka pomoći u smanjivanju zastoja pri prikazu akcijskih scena, kao i zadržavanju detalja. Razlike mogu drastične, ovisno o tome koliko je vaš televizor nabrijan. Većina televizora koji sliku osvježavaju na 60 Hz ponekad imaju problema sa zastojima, dok su oni rijetki s modelima koji podržavaju osvježavanje slike na 120 Hz. Prilagodite kako vam se sviđa, u skladu s mogućnostima uređaja.

Veličina slike - većina sadržaja koji možete gledati danas prilagođen je za prikaz u omjeru 16:9, što podržava i većina televizora. Stariji sadržaj možda će morati biti prikazan s dvije crne trake s lijeve i desne strane, dok će televizori rezolucije 4K (4.096 puta 2.160 piksela) prikazivati sliku omjera 17,1:9. Ako sve izgleda neprirodno tanko ili debelo, odnosno izduženo ili spljošteno, trebate promijeniti ovu postavku. Za HD (720 p), puni HD (1.080 p) i ultra HD (2.160 p) trebate 16:9 ili Wide, a 4:3 ili Standard za redovno emitiranje ili starije filmove.

Noviji uređaji trebali bi sami prepoznati kakav sadržaj primaju i automatski korigirati prikaz.

Fina kalibracija

Nakon što ste riješili osnovne postavke vrijeme je da se pozabaviti finom kalibracijom. Pogledate li napredne postavke, vjerojatno ćete naletjeti na neke izraze koji djeluju komplicirano. Pogledajmo najvažnije među njima.

Temperatura - postavka temperature prikaza boja ima utjecaja na intenzitet prikaza boja, u rasponu od hladnih (s većim naglaskom na prikaz plave) do toplih (veći naglasak na crvenom dijelu spektra). Isprobajte i vidite što vam odgovara.