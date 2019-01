Koliko su sigurne fotografije na WhatsAppu? Ovo morate znati

Milijuni ljudi WhatsAppom članovima obitelji, rodbini i prijateljima diljem svijeta šalju slike, poruke i druge potencijalno osjetljive informacije. No, koliko je to sigurno? Evo što sve trebate znati

WhatsApp ne nudi apsolutno jamstvo kako do upada i presretanja neće doći. Ali, obećali su kako će vas obavijestiti ukoliko se to dogodi.

Kako povećati razinu sigurnosti na WhatsAppu?

Nemate puno izbora: možete ili vjerovati WhatsAppu kad kaže da je njegova mreža sigurna ili se okrenuti drugim aplikacijama poput Telegrama (i njima vjerovati na riječ). Ipak, postoji nekoliko trikova kako možete zaštititi svoje fotografije i druge sadržaje.

Koristite mreže koje poznajete ili VPN poslužitelje kad niste sigurni možete li mreži vjerovati. Zaključavajte svoj smartfon. To je najjednostavniji način kako ćete otežati posao onima koji žele prčkati po njemu.

Izbjegavajte prevare. Primite li poruku koju niste očekivali i izgleda sumnjivo, nemojte ju otvarati ili odgovarati na nju. Ako ju otvorite nemojte klikati na poveznice, čak ni ako vam nude nešto besplatno. Pogotovo ako vam nude nešto besplatno, u stvari.

Sakrijte svoj korisnički profil. Koristeći Google hakeri mogu puno toga doznati o fotografiji koje se uspiju dočepati, posredno i o vama.

Privatne fotografije trebaju ostati privatne. Blokirajte prikaz fotografija iz WhatsAppa u albumu fotografija vašeg pametnog telefona.

Na uređaju s operativnim sustavom Android prikaz fotografija ćete blokirati tako što ćete otvoriti aplikaciju i potom glavni prozor sa svim vašim razgovorima. Kucnite na sličicu s tri točkice u gornjem desnom kutu i otvorite Settings. Zatim kucnite na Data and Storage Usage. Pod Media auto-download naći ćete tri opcije: when using cellular data, when connected on Wi-Fi i when roaming. Kucnite na svaku kako biste onemogućili automatska preuzimanja.

Koristite li iPhone, otvorite Settings u WhatsAppu, pa zatim kucnite na Data and Storage Usage. Iz izbornika odaberite Media auto-download i potom Never za fotografije, audio, video i dokumente, preporuča Make Use Of.