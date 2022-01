Korištenje 'tamnih uzoraka': Google je opet u problemima zbog praćenja podataka

Google, prema optužbi, koristi poluinformacije i laži kako bi u izbornicima korisnike nagovorio da zanemaruju značajke za povećanje privatnosti

Google je, piše The Next Web , pod optužbom zbog navodnog zavaravanja korisnika u svrhu zarade na njihovim lokacijskim informacijama. 'Kompanija je korisnike nastojala uvjeriti da mijenjanjem postavki na uređaju oni zapravo utječu na vlastitu privatnost te donošenja odluka o podacima kojima Google može pristupiti' rekao je Karl Racine, državni tužilac iz Washingtona koji predvodi ovu kampanju.

'Istina je da, suprotno od Googleovog objašnjenja, kompanija nastavlja sistematski pratiti korisnike i zarađivati na njihovim podacima'. Optužbe također pažnju okreću prema tajnovitom korištenju 'tamnih uzoraka'.

Racine i kolege iz Indiane, Teksasa i Washingtona optužuju Google zbog manipuliranja korisnicima zbog sakupljanja njihovih lokacijskih podataka. Ti su se podaci nakon toga koristili za izradu detaljnih korisničkih profila i prodaji ciljanog oglašavanja. Državni tužioci tvrde da tehnološki div blokiranje praćenja lokacijskim uslugama čini 'praktički nemogućim'.

Trogodišnja istraga seže od 2018. kad je Associated Press objavio da Google 'snima kretanje čak i kad im eksplicitno kažete da to ne rade'. Google s druge strane tvrdi da mijenjanje postavki računa zbilja štiti korisnike, no tužitelji i dalje smatraju da nas kompanija sistematski špijunira bez obzira što mi radili u postavkama. Oni kažu da se špijunaža odvija na svim Androidima, kao i uređajima koji koriste Googleovu pretragu, Google Mapse i Google Photos.

Tamni uzorci

Središnji prigovor navodi da Google koristi 'tamne uzorke' kako bi potkopao korisničke odluke. Kompanija koristi varljive dizajnerske odluke koje mijenjaju odlučivanje na način koji šteti korisniku i pomaže Googleu. Te taktike uključuju višestruko pitanje korisnika za dozvoljavanje lokacija u određenim aplikacijama, kao i laganju o tome da neke aplikacije ne rade ako im ne dozolite da vas prate.

Tužitelji također Google optužuju zbog sljedećih stvari:

Nemogućnost korisnika da isključi praćenje svoje lokacije

Laganje korisnicima o njihovoj mogućnosti zaštite privatnosti kroz postavke računa

Laganje korisnicima Androida o mogućnosti zaštite privatnosti krozu postavke smartfona

Googleov glasnogovornik José Castañeda rekao je da su optužbe temeljene na 'netočnim tvrdnjama i zastarjelim pretpostavkama' o postavkama koje kompanija nudi.

'Oduvijek smo sigurnosne značajke ugrađivali u proizvode kako bismo stvorili robusne kontrole za lokacijske podatke. Branit ćemo se svim silama kako bismo istjerali pravdu' kažu iz Googlea.

Budućnost bez špijuniranja?

Najnovije tužbe prate slične slučajeve koji se već odvijaju u Australiji i Arizoni. Prigovori tvrde da su lokacijski podaci korisnika vrlo osjetljivi. Samo mala količina informacija može izložiti korisnikov identitet i rutine te otkrivanje vrlo osobnih detalja. Tužba, tim rečeno, nastoji zaustaviti Googleovu 'prevarantsku i nezakonitu praksu'. Racine, javni tužilac koji vodi kampanju ono što Google kontrolira želi prebaciti korisnicima u ruke.

Istina je, doduše, da pred sobom ima veliku bitku: lokacijske informacije ključan su dio Googleovog biznisa digitalnog oglašavanja koji im je samo u 2020. u džepove utrpao 150 milijardi dolara zarade.