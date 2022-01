Ne morate više sami sebi slati mail: Google sprema još jedan koristan alat

Ako sami sebi šaljete podatke s jednog Android uređaja na drugi, najučinkovitija metoda je i danas dobar stari email. Čini se, doduše, da je toj eri konačno došao kraj

Prema izvješću Chrome Storyja , Chromium Geritt nedavno je pak izbacio i eksperimentalnu zastavicu za Chrome pod imenom 'Self Share'. Ova varijacija Nearby Sharea omogućava slanje podataka među uređajima koji pripadaju istom vlasniku. Nakon što aktivirate zastavicu u pregledniku, ona poput Nearby Sharea prepoznaje najučinkovitiju metodu prijenosa podataka na željeni uređaj - bilo to Wi-Fijem, Bluetoothom ili nečim trećim.

Svi smo se susreli s ovom situacijom: s telefona pokušavamo poslati datoteku na računalo, a najbrži mogući način je email. Ako ste vlasnik Appleovih uređaja, prebacivanje je olakšano elegantnim AirDropom, no vlasnici PC-ja i Androida nisu imali taj luksuz. Google je nedavno ovome odlučio stati na kraj uvođenjem svoje verzije AirDropa pod imenom Nearby Share koja radi samo na ChromeOS-u i Androidu.

Značajka će prvo doći korisnicima kanala Canary, što znači da će obični korisnici još neko vrijeme Gmailom sami sebi slati podatke. Također valja naglasiti da premda značajka prvo dolazi na Chrome OS, nije teško zamisliti Google kako istu adaptira za sve od PC-ja do MacBooka, piše The Next Web.

Kompanija je, na koncu, tijekom CES-a 2022 najavila da donosi Nearby Share u Windowse (premda na njemu radi već godinama), što znači da možemo pretpostaviti da će dijeljenje podataka među obližnjim uređajima istog vlasnika također u nekom trenu doći na red.