NOVI VAL INOVACIJA

Komisija poziva na očitovanje radi oblikovanja budućeg akta EU-a o kvantnim tehnologijama

L. Š.

31.10.2025 u 15:28

Ilustracija - kvantna tehnologija
Ilustracija - kvantna tehnologija Izvor: Profimedia / Autor: Dragon Claws/Alamy, NNA SZILAGYI, Janik Chemolli, Neven Bucevic
Bionic
Reading

Kvantne tehnologije trebale bi biti pokretači sljedećeg vala inovacija, a Europska komisija želi da Europa bude njegova predvodnica, priopćili su iz Komisije

Upravo je otvoren poziv na očitovanje kako bi se oblikovao budući akt EU-a o kvantnim tehnologijama.

Donošenje Akta planira se tijekom 2026. Akt ima tri glavna cilja u vezi s tom ključnom tehnologijom s dvojnom namjenom: prvo, potaknuti istraživanja i inovacije; drugo, povećati industrijske kapacitete, uključujući pilot-linije i objekt za projektiranje; i treće, ojačati otpornost i upravljanje lancem opskrbe.

Temeljit će se na strategiji za kvantnu Europu te dopunjavati Akt o čipovima, Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi i IRIS2.

Na očitovanje se pozivaju tijela država članica, agencije EU-a, operateri infrastrukture EuroHPC-a/EuroQCI-ja, industrija, uključujući mala i srednja poduzeća, start-up poduzeća, istraživačke organizacije i sveučilišta, tijela za normizaciju te stručnjaci za kibernetičku sigurnost, obranu i kvantne tehnologije.

Očitovanje je moguće dostaviti do 26. studenoga 2025. putem stranice 'Iznesite svoje mišljenje'.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
AI PISMENOST

AI PISMENOST

Koristite AI na poslu? Ovako ćete izbjeći halucinacije i skupe pogreške
STARI TRIK

STARI TRIK

Retro revolucija: Može li ovaj zaboravljeni koncept iz prošlog stoljeća riješiti energetsku krizu?
DOBRO JE, KAŽU

DOBRO JE, KAŽU

Apple 'ugodno iznenađen': Novi iPhone prodaje se bolje od očekivanog

najpopularnije

Još vijesti