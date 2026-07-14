Kineske kompanije dominirale u dodjeli WIPO-vih nagrada za primjenu inovacija

Na svečanoj dodjeli održanoj u Ženevi dobitnici su imali priliku predstaviti svoje poslovne potrebe delegatima iz 194 zemlje članice UN‑ove agencije, stoji u priopćenju. Među 1.300 prijavljenih tvrtki iz 126 zemalja svijeta WIPO je odabrao 11 dobitnika, a čak tri nagrade dodijeljene su kineskim kompanijama. Ostali dobitnici dolaze iz Argentine, Brazila, Čilea, Japana, Južne Koreje, Švicarske i SAD‑a.

Agencija UN-a dodijelila je ove godine malim i srednjim poduzećima te startupovima nagrade u pet kategorija, uključujući poljoprivredno-prehrambeni, kreativni, informacijsko-tehnološki i ekološki sektor, te medicinske znanosti i za novouvedenu kategoriju sporta.

Ovogodišnji dobitnici pokazuju kako strateška upotreba intelektualnog vlasništva potiče bolje poslovne rezultate, rekao je direktor svjetskih nagrada WIPO‑a Marcelo Di Pietro Peralta. Obje nagrade za inovacije u medicinskim znanostima dodijeljene su kineskim kompanijama.

Tako je poduzeće ArteryFlow nagrađeno za razvoj nove neinvazivne kardiovaskularne dijagnostike, koja se temelji na algoritmima umjetne inteligencije. Time je kompanija uspjela zamijeniti invazivne postupke trominutnim hemodinamičkim izračunima.

Startup Regend Therapeutics nagrađen je za inovacije u regenerativnoj medicini. Stručnjaci startupa razvili su prvu terapiju u svijetu za regeneraciju oštećenih pluća plućnim stanicama samog pacijenta. Postupak je trenutačno u trećoj fazi kliničkih ispitivanja i već je pomogao stotinama pacijenata s teškim bolestima respiratornog sustava.

U kategoriji ekoloških kompanija kineski Botree osvojio je nagradu za primjenu naprednih tehnologija u učinkovitoj i troškovno isplativijoj oporabi ključnih metala, poput nikla, kobalta i litija, čime pomaže u izgradnji otpornih opskrbnih lanaca u recikliranju baterija iz električnih vozila.

Među dobitnicima našao se i argentinski startup Infira, čiji su stručnjaci kreirali sjeme poljoprivrednih kultura poput pšenice, soje i riže koje omogućuje rast iz godine u godinu iz samo jedne sjetve, reaktiviravši gen koji su biljke izgubile prije 80 milijuna godina. Kompanija je prikupila 2,7 milijuna dolara i trenutačno pregovara o prvim sporazumima o licenciranju s proizvođačima sjemenja diljem svijeta.

Čileanski startup Dromid dobio je nagradu u kategoriji informacijsko-tehnoloških tehnologija za razvoj dronova za sprečavanje požara. Bespilotne letjelice opremljene termalnim kamerama, optičkim senzorima i umjetnom inteligencijom pomažu u otkrivanju nedozvoljenih ljudskih aktivnosti i šalju taktičke prioritete hitnim službama.

Brazilsko poduzeće Jade ND primilo je nagradu u kategoriji kreativnog sektora za razvoj igre koja pomaže u ranom otkrivanju autizma i ADHD-a kod djece u područjima s manjkom stručnjaka i dugim listama čekanja. Rana podrška zahvaljujući njihovoj igri već je postala dostupna za 180 tisuća djece u 170 zemalja.

Dobitnici nagrade sada pristupaju akceleracijskoj fazi projekta, navodi WIPO, u kojoj će dobiti stratešku poslovnu potporu, uključujući prilagođeni program mentorstva, ali i pristup mreži investitora te pružatelja usluga ubrzanja poslovanja i drugih usluga.