Kina u svemir šalje najmlađeg astronauta, a s njime i četiri miša

Misija Shenzhou-21 trebala bi krenuti u petak u 23:44 po mjesnom vremenu iz Centra za lansiranje satelita Jiuquan u sjeverozapadnoj Kini, rekao je glasnogovornik Kineske agencije za svemirske letove s ljudskom posadom (CMSA) Zhang Jingbo.

Svemirska postaja Tiangong , a vode je timovi s troje astronauta koji se izmjenjuju svakih šest mjeseci, krunski je dragulj kineskoga svemirskog programa u koji su uložene milijarde dolara u nastojanjima da se sustignu Sjedinjene Države i Rusija.

Inženjer leta Wu Fei, koji je upravo napunio 32 godine, postat će dosad najmlađi kineski astronaut u svemirskoj misiji, izvijestile su vlasti. 'Osjećam se neizmjerno sretno', rekao je novinarima u četvrtak. 'Mogućnost spajanja vlastitih, osobnih snova sa slavnim putovanjem kineskoga svemirskog programa najveća je sreća koju mi ​​je ovo doba donijelo.'

Nadređeni će mu biti svemirski pilot Zhang Lu (48), koji je sudjelovao u misiji Shenzhou-15 prije više od dvije godine. Specijalist za korisni teret Zhang Hongzhang (39) treći je član posade.

Putovanje uključuje i četiri laboratorijska miša - dva mužjaka i dvije ženke - koji će poslužiti za prve kineske eksperimente u orbiti na glodavcima, rekao je glasnogovornik CMSA-e Zhang. Zapovjednik Zhang Lu je kazao kako je uvjeren da će njegov tim 'obaviti posao za domovinu i njezin narod s potpunim uspjehom'.

Pekinški svemirski program, treći koji u orbitu šalje ljudsku posadu, ranije je sletio robotskim roverima na Mars i Mjesec. Kina je u vrijeme vladavine predsjednika Xi Jinpinga pojačala planove o ostvarenju svojega 'svemirskog sna'. Peking kaže kako na Mjesec do 2030. kani poslati misiju s ljudskom posadom te na površini Mjeseca namjerava izgraditi bazu.

CMSA je u četvrtak izvijestila da se 'čvrsto drži' tog cilja. U pripremi je niz 'ključnih nadolazećih testova', među kojima su i testiranje lunarnog modula Lanyue i svemirske letjelice s ljudskom posadom Mengzhou.