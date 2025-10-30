Nevjerojatno otkriće: Jupiter je nekad davno spasio Zemlju od propasti

Znanstvenici sa Sveučilišta Rice u Houstonu zaključili su da je mladi Jupiter mogao spasiti Zemlju od sudbine koja bi je gurnula preblisko Suncu i učinila je nepogodnom za život. Istraživanje, objavljeno u časopisu Science Advances, nudi novo objašnjenje toga zašto se najraniji čvrsti objekti u Sunčevu sustavu nisu formirali istodobno te ističe ključnu ulogu Jupitera u oblikovanju našeg planetarnog sustava.

Analiza se temelji na podacima sakupljenima iz meteorita, a oni pokazuju da su postojale dvije generacije materijala od kojih su nastajali planeti. Prva je formirana unutar prvog milijuna godina nakon nastanka Sunčeva sustava dok se druga, povezana s materijalima bližim Zemlji, Marsu i Veneri, pojavila tek dva do tri milijuna godina kasnije. Kako je toliko prašine ostalo za tu drugu generaciju, bilo je do sada nejasno.

Korištenjem računalnih simulacija istraživači su otkrili da je upravo Jupiter, čija je masa danas više nego dvostruko veća od mase svih ostalih planeta zajedno, bio odgovoran za taj vremenski razmak. Kako se divovski planet formirao, njegov je rast preusmjerio plin i prašinu oko Sunca, stvarajući područja s povišenim tlakom koja su zarobila čestice prašine i omogućila stvaranje novih čvrstih objekata.