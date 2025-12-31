Insajder otkrio: Barcelona krenula po igrača Hajduka, jako im se sviđa

Europskim velikanima je najzanimljiviji u Hajdukovom izlogu 18-godišnji stoper Branimir Mlačić . Insajder Matteo Moretto otkrio je za Marcu da je Barcelona krenula po Hajdukovog dragulja.

'Mlačić je na užem popisu pojačanja Barcelone. Katalonci su se raspitivali za njega, zanimljiv im je zbog potencijala i profila i on je igrač koji im se jako sviđa. Ne radi se o jednostavnom transferu jer Mlačića pomno prate i Inter i Borussia Dortmund', rekao je Moretto.

Mlačić je ove sezone uskočio u prvu momčad Hajduka. Skupio je 18 nastupa dosad, a očekuje se da će Splićani na njemu zaraditi više od pet milijuna eura.