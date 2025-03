Kako je 'Adolescencija' razotkrila opasnosti društvenih mreža i Tateovu toksičnu 'manosferu'

'Ovo je serija o klincu koji radi pogrešnu stvar i uzrokuje veliku štetu. Da bismo ga razumjeli, moramo razumjeti pritiske na njega', rekao je koscenarist serije Jack Thorne. 'Jamie je bio zagađen idejama koje je čuo na internetu, koje mu imaju smisla, koje imaju logiku što mu je privlačna, koje odgovaraju na pitanja o njegovoj usamljenosti i izolaciji i navode ga na neke vrlo loše odluke. Moramo razumjeti stvari koje je konzumirao, a to posebno znači gledati na internet, manosferu i kulturu incela', rekao je Thorne.

Ured za nacionalnu statistiku izvijestio je tako da se broj napada nožem gotovo udvostručio u posljednjem desetljeću. U ožujku 2023. tamošnje ministarstvo pravosuđa osudilo je ili upozorilo na gotovo 18.500 zločina povezanih s tim oružjem - približno 17,3 posto tih počinitelja bilo je u dobi od 10 do 17 godina.

U jednoj se sceni direktno spominje i Tate - radi se o influenceru Andrewu Tateu , bivšem kick boksaču koji je postao popularni podcaster u manosferi. Postao je tako internetska senzacija i skupio preko 10 milijuna pratitelja na X-u, na kojem dijeli svoje kontroverzne i mizogine stavove. Od 2025. godine je pod višestrukim istragama, između ostalog za silovanje, no on negira sve te optužbe.

Kultura incela i međugeneracijsko nerazumijevanje

Koautor serije Thorne rekao je da je koristio kulturu incela za oblikovanje fiktivne tinejdžerove motivacije za ubojstvo. Ona se opisuje kao skupina heteroseksualnih muškaraca koji za svoj 'nedobrovoljni celibat' okrivljuju žene i društvo općenito.

U prvoj i drugoj epizodi detektivi pokazuju Jamieju i njegovu ocu objave s Instagrama u kojima djeluje kao da su ubijena djevojčica i Jamie bili 'dobri prijatelji', sudeći po objavama i reakcijama. No sin detektiva pojašnjava svome ocu da ne vide očito pred sobom - emojije koji otkrivaju da je Jamie prozvan incelom, na što se nastavljaju uvrede na njegov račun. Tu objavu 'podržalo' je, odnosno lajkalo nekoliko stotina djece.

'Temeljita istraga u Jamiejevoj školi, razgovori s njegovim učiteljima, učiteljicama, pedagozima, savjetnicima, drugim učenicima i učenicama. Detektiv koji provodi istragu vrlo je savjestan, trudi se shvatiti o čemu je riječ, ne propušta ništa, ali u ovoj je epizodi sjajno prikazano nerazumijevanje. Duboko, suštinsko međugeneracijsko nerazumijevanje, detektivova izgubljenost u svijetu mlađe generacije, činjenica da mu je shvaćanje mlađe generacije ograničeno i obojeno osudom, omalovažavanjem i neozbiljnim shvaćanjem. Ah-ti-mladi-i-njihove-gluposti-na-mobitelima. Ne samo da nije u stanju shvatiti koliko su te ah-ti-mladi stvari ozbiljne, nego ih nije u stanju razumjeti čak ni na osnovnoj, semantičkoj razini. Trebao bi biti bolji. Međugeneracijski zid u zdravom društvu ne bi smio biti tako neprobojan', piše Zrinka Pavlić u kritici ove serije za tportal.

Traženje potvrde od društva

Koliko je utjecalo to na samog Jamieja, pokazuje i njegov razgovor sa psihologinjom u trećoj epizodi - u uznemirujućem verbalnom napadu na psihologinju on želi dobiti potvrdu od nje, tražeći da mu kaže da 'joj se sviđa' i da 'ne misli da je ružan', među ostalim, kao što je to bio slučaj u objavama na Instagramu. Štetnosti postanu svjesni i njegovi roditelji Eddie i Manda; majka se, naime, u zadnjoj epizodi prisjeti kako ga je u kasne sate, u 1 u noći, znala naći u sobi na mobitelu.

Jedan od potresnijih trenutaka serije je onaj kada Jamie nazove oca, kojemu je taj dan rođendan, kako bi mu javio da će priznati krivnju. U tom se trenutku obitelj (Eddie, Manda i njihova kći Lisa) - koja se posljednjih gotovo godinu dana od saznanja pokušava 'sastaviti' - ponovno raspada, shvaćajući da sada doista više nema povratka. Eddie i Manda sjede u spavaćoj sobi, pitajući se u mučnom razgovoru što su mogli bolje i drugačije. U posljednjim trenucima serije Eddie se rasplače u sinovljevoj sobi, gurajući plišanog medvjedića u krevet. Spremajući igračku u krevet, govori: 'Trebao sam biti bolji.'

'Treća je epizoda ona s Jamiejem i psihologinjom, a u četvrtoj su posljedice, trebao-sam-biti-bolji i spoznaja da je moguće jednako odgajati dvije osobe, a da pritom jedna ispadne OK, dok druga ubije osobu u mladoj dobi zbog raznih stvari, od urođenih sklonosti i osobina ličnosti, preko vršnjačkog utjecaja - pozitivnog i negativnog, zbog 'klasičnog' roditeljskog ignoriranja suptilnih znakova upozorenja, pa sve do generalno bolesne društvene klime. Ali, dakako, i zato što su svi trebali bolje.

Jamie i njegova obitelj doživjeli su tragediju zato što su svi trebali bolje. No ono što ova serija eksplicitno ne spominje, iako cijelo vrijeme tutnji u pozadini, jest to da je tragediju doživjela još jedna obitelj - obitelj ubijene djevojčice. I sama djevojčica, dakako, koja nikada neće odrasti zbog Jamieja i zbog toga što društvo generalno - i procedura i istraga i psihologija i obitelj - nisu bolji', piše Pavlić u kritici za tportal.