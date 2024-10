Od depresije do zaostajanja u razvoju: Kako prekomjerna upotreba društvenih mreža utječe na mlade

U 2024. godini društveni mediji popularniji su no ikada - najnoviji statistički podaci pokazuju da u svijetu više od 5,45 milijardi ljudi koristi društvene mreže, što u postocima čini gotovo 70 posto svjetske populacije.

Australija do kraja godine planira uvesti nove zakone kojima će zabraniti djeci i adolescentima do određenog uzrasta korištenje društvenih mreža zbog negativnog utjecaja koje one imaju na njihovo mentalno zdravlje.

Na pitanje jesu li mladi ovisni o društvenim mrežama Alavanja odgovara: 'Apsolutno, ovisnost o društvenim mrežama postala je realnost i to ne samo mladih. Istraživanja pokazuju da mnogi mladi pokazuju znakove ovisničkog ponašanja, poput nemogućnosti da se isključe s interneta, stalnog provjeravanja notifikacija i osjećaja nervoze kada nemaju pristup telefonu. Oni su postali produžetak njihove svakodnevice, a društvene mreže prostor za izražavanje, zabavu, ali i pritisak.'

'Društvene mreže pokazale su se najpogubnijima kada su u pitanju naši najmlađi članovi društva, a prema različitim studijama, prosječno vrijeme koje mladi provedu na njima varira od dva do čak šest sati dnevno, ovisno o dobi i regiji. U Hrvatskoj, kao i u mnogim zemljama, tinejdžeri su među najaktivnijim korisnicima , često balansirajući između više platformi kao što su YouTube, Instagram, TikTok i Snapchat', kazao je za tportal Maro Alavanja iz Narativ komunikacija.

'Prvo, društvene mreže mogu stvoriti pritisak na mlade zbog 'idealiziranih' slika i standarda ljepote koje često vide online. To može dovesti do problema s mentalnim zdravljem, poput niskog samopouzdanja i osjećaja nezadovoljstva vlastitim izgledom, pa ono višesatno skrolanje Instagramom može učiniti više štete nego koristi kada na kraju dana naruši sliku koju mladi imaju o sebi i o tome kako bi trebali izgledati.'

U SAD-u su profesionalni vizažisti imali pune ruke posla pred početak školske godine. Djevojčice su tražile od roditelja nekoliko stotina dolara za profesionalno šminkanje za prvi dan škole. Međutim roditelji su ih odbili, pa su se djevojčice odlučile dići usred noći, pet sati prije početka nastave, kako bi se našminkale za prvi sat matematike. I djevojčice diljem Hrvatske pomamile su se za šminkom i odjevnim kombinacijama uoči tog očito velikog dana za njih. Ono što se zasigurno mnogi pitaju je - zašto i čemu to?

Kaže da 'upotreba mobilnih uređaja aktivira mozgovni sustav nagrade i dolazi do navikavanja koje prelazi u stvarnu ovisnost ', dodajući: 'Snimke aktivnosti mozga pomoću funkcijske magnetske rezonancije pokazuju da nema razlike u odnosu na druga, kemijska sredstva ovisnosti. No jeste li ikad čuli upozorenje nekoga tko vam je prodavao mobilni uređaj da se radi o opasnom sredstvu o kojemu možete postati ovisni?'

A kako pametni telefoni i sva ta silna tehnologija utječe na društveni život mladih, problem je za sebe. Sve se više povlače u svijet koji ili sami stvaraju na društvenim platformama ili prate sadržaj drugih, s njime se povezuju, njega žive i on im stvara osjećaj ugode, sigurne zone. Međutim to digitalno povlačenje čovjeku kao društvenom biću jednostavno nije prirodno, stoga se pojavljuje osjećaj usamljenosti i izoliranosti. Štoviše, jači je no ikada.

'Drugi problem je osjećaj izoliranosti unatoč 'povezanosti' s drugima – ironija je u tome što društvene mreže često dovode do površnijih odnosa', kazao je Alavanja. 'Društvene mreže i pametni telefoni dizajnirani su da hakiraju naše mozgove i manipuliraju našim emocijama, tj. potiču one najsnažnije emocije, i tu po meni dolazimo do suštine problema koji kreira gadne posljedice', pojasnio je.

Motoričke i govorne poteškoće sve češće, djeca nisu fizički aktivna

U Hrvatskoj se svake godine sve većem broju djece odgađa upis u prvi razred osnovne škole, bilo zbog psihofizičke nezrelosti, bilo motoričkih problema. Da djeca imaju sve više problema, potvrđuje i Šimić, naglasivši da 'stručnjaci različitih profila (učitelji, liječnici, psiholozi, edukacijski rehabilitatori, logopedi, socijalni radnici, pedagozi, defektolozi, odgojitelji), ali i roditelji primjećuju sve veći porast motoričkih i govornih problema kod djece'.

'Neki od tih problema mogu se izravno povezati s prekomjernom upotrebom pametnih telefona i drugih 'ekrana' koji nisu primjereni za njihovu dob jer im ometaju normalan psihofizički razvoj', kazao je Šimić, ističući da djeca 'zalijepljena' za svoje ekrane nisu fizički aktivna, što 'utječe na njihov i motorički i na kognitivni razvoj, a također imaju ograničenu verbalnu komunikaciju i interakciju, što utječe na razvoj govora i jezičnih sposobnosti'.