Nemojte bindžati 'Adolescenciju'! Razmislite o svakoj epizodi ove briljantne serije

'On' o kojem govore njihov je mlađi sin Jamie , koji je s 13 godina višestrukim ubodima kuhinjskim nožem ubio djevojčicu koja je s njim išla u školu. Eddie nakon toga odlazi u sada praznu sobu svojega sina, plače na njegovu praznom krevetu, ljubi njegova ostavljenog plišanog medvjedića i govori: 'Trebao sam biti bolji'.

Autori su to - stilski i tehnički ingeniozno - iznijeli u četiri epizode. Sveukupno u nešto manje od četiri sata i u samo četiri kadra. Jer svaka je epizoda snimljena u jednom neprekidnom kadru, što je možda samo u nekim kratkim trenucima pomalo naporno i djeluje kao bespotrebno preseravanje, ali u 95 % serije izvrsno upućuje na svojevrsno jedinstvo sadržaja i forme kakvo se rijetko viđa u televizijskim serijama.

Ne brinite, ništa od ovog gore što sam napisala nije spoiler . To su dvije rečenice koje možda nisu ni trebale biti izgovorene nakon cijele priče prikazane u seriji 'Adolescencija', ali su njezin točan didaktički zaključak. A ako vam djeluju prazno, to je zato što na neki način i jesu. Eddie i Manda znaju da su dvoje djece odgajali na jednak način ('nju isto kao i njega'), ali ne znaju točno izreći zašto im je kći odrasla u pametnu, zrelu i osjećajnu djevojku, a sin ubio curicu iz svoje škole. Oni isto tako znaju da su trebali biti bolji, ali ne znaju točno objasniti kako. Ni 'Adolescencija' ne nudi jasne, još manje jednostavne odgovore na ta pitanja, ali nam pokazuje što je iza tih naizgled 'praznih' rečenica.

Napravite pauzu

Ne bih vam preporučila takozvano 'bindžanje' sve četiri epizode. Serija se, naime, logistički lako može pogledati u jedno popodne, ali mislim da to nije dobro. Za potpuni doživljaj dobro bi si bilo dati barem jedan dan pauze između gledanja epizoda. Ne zato što su teške - iako jesu - nego zato da vam do kraja 'sjedne' svaki aspekt ove priče, da ga dobro provarite, dobro razmislite o njemu, prisjetite se detalja, pokušate ih sami sebi objasniti. Ako pak sve pogledate odjednom, lako je moguće da će vas suviše obuzeti zadnje dvije epizode i da propustite do kraja doživjeti suštu genijalnost prve dvije, a i njihovu svrhu.

Posebice bi vam pozornost sa svega ostalog mogla skrenuti izrazito upečatljiva pretposljednja epizoda, koja se gotovo cijela zbiva u jednoj prostoriji, samo između mladog Jamieja i forenzičke psihologinje. Epizoda je usredotočena na Jamieja kao ličnost, na Jamieja kao dijete, na Jamieja kao mladog muškarca u pubertetu, na Jamieja kao mladića koji traži svoj identitet kao osoba i kao MUŠKA osoba, na Jamieja i njegove odnose s vršnjacima, roditeljima, djedom i bakom, na Jamieja i njegov odnos prema djevojčicama, ženama, seksu, ljubavi, na Jamieja i njegov bijes, strah, ljutnju... Spektakularna epizoda, pogotovo gluma mladog Owena Coopera, koji je s 15 godina debitirao u ovoj seriji i totalno razbio. No iako ta epizoda zapanjujuće otkriva tko je sve Jamie i što mu se dogodilo, kako to da je učinio to što je učinio - ona u potpunosti funkcionira samo u nizu s preostale tri epizode, od kojih svaka ima jednako sjajno postavljenu funkciju, pa makar ne bila tako spektakularna.