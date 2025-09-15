Svemir kakav još niste vidjeli: Pogledajte najljepše astrofotografije u 2025.

Ovogodišnjim su natjecanjem u organizaciji poznatog londonskog observatorija prednjačili nevjerojatni pogledi prema tajnovitom svemiru, prikazujući sve od mističnih maglica do scena iz našeg kozmičkog 'dvorišta'. Pobjedu je odnijela očaravajuća snimka naše susjedne galaksije - Andromede
Ovogodišnji laureat natjecanja Astronomy Photographer of the Year 2025 Kraljevskog opservatorija Greenwich. je fotografija The Andromeda Core, koju su snimili Weitang Liang, Qi Yang i Chuhong Yu. Fotografija prikazuje dojmljiv pogled na našu najbližu spiralnu galaksiju – Andromedu, udaljenu oko 2,5 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje.
Fotografija je prvo osvojila titulu u kategoriji Galaksije, a potom i laskavo priznanje za najbolju ukupnu fotografiju prema izboru žirija. Član žirija László Francsics istaknuo je da je upravo suzdržanost, a ne spektakularno 'pokazivanje svega', ono što čini ovu fotografiju izuzetnom:
'Andromeda je fotografirana nebrojeno puta, no ova fotografija nudi novu perspektivu. Dinamična kompozicija i detalji bez presedana unose svježinu u ono što mislimo da već dobro poznajemo.'
Mladi talent koji osvaja: Orion u crno-bijelom
U kategoriji ZWO Young Astronomy Photographer of the Year pobjedu je odnio Daniele Borsari, petnaestogodišnji talent iz Italije, s fotografijom Orion, the Horsehead and the Flame in H-alpha. Slika prikazuje jedno od najslavnijih zimskih sazviježđa – regiju oko Orionove maglice i pripadajuće oblake plina poznate kao Maglica Konjska Glava i Maglica Plamen.
Za razliku od brojnih astrofotografa koji ističu eksploziju boja, Borsari je odabrao crno-bijeli prikaz u H-alfa spektru, čime je naglasio oblike i konture maglica. Sudac Greg Brown ocijenio je to hrabrim izborom: 'Kvaliteta u kategoriji mladih autora često parira glavnom natjecanju, a ova fotografija to jasno pokazuje. Orion, Konjska Glava i Plamen rijetko su izgledali tako dramatično i živo.'
Natjecanje Astronomy Photographer of the Year, koje okuplja profesionalne i amaterske fotografe iz cijelog svijeta, svake godine nudi jedinstven spoj umjetničke vizije i znanstvene preciznosti.