Svemir kakav još niste vidjeli: Pogledajte najljepše astrofotografije u 2025.

Ovogodišnji laureat natjecanja Astronomy Photographer of the Year 2025 Kraljevskog opservatorija Greenwich. je fotografija The Andromeda Core , koju su snimili Weitang Liang, Qi Yang i Chuhong Yu. Fotografija prikazuje dojmljiv pogled na našu najbližu spiralnu galaksiju – Andromedu, udaljenu oko 2,5 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje.

Fotografija je prvo osvojila titulu u kategoriji Galaksije, a potom i laskavo priznanje za najbolju ukupnu fotografiju prema izboru žirija. Član žirija László Francsics istaknuo je da je upravo suzdržanost, a ne spektakularno 'pokazivanje svega', ono što čini ovu fotografiju izuzetnom:

'Andromeda je fotografirana nebrojeno puta, no ova fotografija nudi novu perspektivu. Dinamična kompozicija i detalji bez presedana unose svježinu u ono što mislimo da već dobro poznajemo.'

Mladi talent koji osvaja: Orion u crno-bijelom

U kategoriji ZWO Young Astronomy Photographer of the Year pobjedu je odnio Daniele Borsari, petnaestogodišnji talent iz Italije, s fotografijom Orion, the Horsehead and the Flame in H-alpha. Slika prikazuje jedno od najslavnijih zimskih sazviježđa – regiju oko Orionove maglice i pripadajuće oblake plina poznate kao Maglica Konjska Glava i Maglica Plamen.