IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo tko zapošljava i što nude

Rittmeyer zapošljava ICT Cloud System Engineera (m/f). Od kandidata se očekuje analiza, otklanjanje poteškoća i optimizacija postojećih serverskih i klijentskih infrastruktura. Potrebno je osnovno obrazovanje iz računarstva ili druge tehničke struke, napredna edukacija iz system engineeringa te nekoliko godina iskustva u radu sa sustavima u oblaku i lokalno. Poslodavac nudi rad s modernim tehnologijama, božićnicu i uskrsnicu, dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje te godišnji sistematski pregled. Prijave su otvorene do 30. studenog.

emovis tehnologije zapošljavaju Mid Software Developera (m/f). U ovoj ulozi kandidat razvija web aplikacije i API-je koristeći C# i ASP.NET Core. Sudjeluje u analizi i implementaciji zahtjeva u suradnji s arhitektima i product ownerima, te aktivno rješava tehničke izazove kako bi se osigurala nesmetana realizacija projekata. Od kandidata se očekuje iskustvo na razini srednjeg (mid) developera te poznavanje sustava za verzioniranje poput Gita ili SVNa. Važna je sposobnost pretvaranja poslovnih zahtjeva u funkcionalna i održiva rješenja. Prijave traju do 25. studenog.

IMS Gear Croatia zapošljava AI Developera (m/ž). Glavne odgovornosti uključuju razvoj modela strojnog učenja temeljenih na podacima i njihovu implementaciju u okruženjima s različitim hardverskim zahtjevima. Potrebno je iskustvo u aplikacijskom i objektno orijentiranom programiranju u Pythonu, C-u ili C++, kao i dokazano iskustvo u području strojnog učenja. Traži se vrlo dobro razumijevanje fizike i tehnologije te spremnost na privremeni rad u njemačkom sjedištu tvrtke. Poslodavac nudi mogućnosti profesionalnog razvoja, dugoročan rast te otvoreno radno okruženje. Prijave su otvorene do 27. studenog.

MARIKOMERC zapošljava IT sistem administratora (m/ž). Administrator sudjeluje u održavanju i nadogradnji postojećih aplikacijskih rješenja, evidentira sve korisničke zahtjeve te na temelju analize predlaže i provodi preventivna rješenja. Potrebna je viša stručna sprema (6. ili 7. stupanj HKO-a, smjer računarstvo) te najmanje dvije godine iskustva u administriranju IT sustava. Poslodavac nudi poticajno okruženje, kontinuirano stručno usavršavanje i poštivanje ravnoteže privatnog i poslovnog života. Prijave su otvorene do 22. studenog.

Hrvatski Telekom zapošljava Tehničara za održavanje terminalne opreme (m/ž). Na ovom radnom mjestu kandidat održava terminalnu opremu, obavlja rad na računalu te preuzima zadatke završnog uređivanja i administracije. Od kandidata se očekuje srednja stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje osnovnih alata i temeljno znanje telekomunikacija. Tvrtka nudi poticajno i prijateljsko radno okruženje, naknadu za prijevoz, dodatak za prehranu te subvencioniranu MultiSport karticu. Prijave se zaprimaju do 5. prosinca.

