Jesu li crne rupe doista tako strašne? Ne vjerujte baš svemu što vidite na filmu!

Saznajte što su to bijeli i crni patuljci, kako zapravo nastaju crne rupe i kolikom bi se brzinom trebali kretati da izađete iz njih ako vam se slučajno dogodi da putujući svemirom upadnete u njih

Crne rupe, ti mračni ostaci ugaslih zvijezda, područja izgubljenog neba odsječenog od ostatka svemira. Padne li nešto u njih, nikad se ne može vratiti. Progutat će sve, čak i svjetlo pa su nevidljive čak i snažnim teleskopima. Ipak, fizičari znaju da crne rupe postoje. One su u skladu s provjerenim teorijama, a i astronomi su dobro proučili kako se materija ponaša neposredno ispred njih.

Crne rupe odavno su na zlu glasu no one zapravo i nisu tako strašne kako se o njima priča. 'One definitivno ne usisavaju', otkriva Daryl Haggard, astrofizičarka s McGillovog sveučilišta u Montrealu. 'Crna rupa samo stoji u svemiru. Stvari mogu upasti u nju, baš kao što meteori mogu pasti na Zemlju, no ona definitivno ništa ne uvlači u sebe.'