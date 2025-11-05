Uspjeh za Europu: Sentinel-1D poletio u orbitu, moći će snimati Zemlju i kroz oblake

Satelit za promatranje Zemlje i uvid u naš planet, Sentinel-1D lansiran je u svemir u utorak u 22.03. sata iz svemirske luke Kourou u Francuskoj Gvajani na europskoj raketi-nosaču Ariane 6, a razdvajanje od gornje faze rakete uslijedilo je 34 minute kasnije

Ovim radarom-promatračem upravlja se iz kontrolnog centra, a kasnije će zamijeniti stariji satelit Sentinel u sklopu programa Copernicus. Radarskom tehnologijom moći će snimati površinu Zemlje u svim uvjetima, danju i noću, bez obzira na vrijeme.

Šef kontrolnog centra Europske svemirske agencije (ESA) u njemačkome Darmstadtu, Josef Aschbacher, podsjetio je da program Copernicus omogućuje praćenje stanja leda, poljoprivrednog razvoja, klime i klimatskih promjena, oluja i poplava, a radar na svemirskom brodu može prodrijeti i kroz oblake. Dodao je da sonda, koja je stajala između 200 i 300 milijuna eura, može otkriti promjene na Zemlji do milimetarske skale s visine od oko 700 kilometara.