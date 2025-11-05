SATELIT ZA PROMATRANJE

Uspjeh za Europu: Sentinel-1D poletio u orbitu, moći će snimati Zemlju i kroz oblake

L. Š. / Hina

05.11.2025 u 09:04

Sentinel-1D
Sentinel-1D Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Bionic
Reading

Satelit za promatranje Zemlje i uvid u naš planet, Sentinel-1D lansiran je u svemir u utorak u 22.03. sata iz svemirske luke Kourou u Francuskoj Gvajani na europskoj raketi-nosaču Ariane 6, a razdvajanje od gornje faze rakete uslijedilo je 34 minute kasnije

Ovim radarom-promatračem upravlja se iz kontrolnog centra, a kasnije će zamijeniti stariji satelit Sentinel u sklopu programa Copernicus. Radarskom tehnologijom moći će snimati površinu Zemlje u svim uvjetima, danju i noću, bez obzira na vrijeme.

vezane vijesti

Šef kontrolnog centra Europske svemirske agencije (ESA) u njemačkome Darmstadtu, Josef Aschbacher, podsjetio je da program Copernicus omogućuje praćenje stanja leda, poljoprivrednog razvoja, klime i klimatskih promjena, oluja i poplava, a radar na svemirskom brodu može prodrijeti i kroz oblake.

Dodao je da sonda, koja je stajala između 200 i 300 milijuna eura, može otkriti promjene na Zemlji do milimetarske skale s visine od oko 700 kilometara.

Sentinel-1D
Sentinel-1D Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK

Copernicus je zajednički projekt Europske komisije i ESA-e. Prema ESA-i riječ je o svjetskome lideru u promatranju Zemlje čiji se podaci koriste za dokumentiranje promjena na kopnenim i vodenim površinama te za podršku pri upravljanju katastrofama.

Sonda jamči kontinuitet kritičnih podataka za servise Copernicusa poput praćenja poplava, klizišta, promjena u poljoprivredi ili nadzora mora. U sklopu misije, Sentinel-1D bi trebao dodatno poboljšati frekvenciju snimanja i pokrivenost uz suradnju sa Sentinelom-1C koji je ESA lansirala krajem 2024.

Prema riječima Katrin Molch, voditeljice upravljanja misijom u ESA-i, Sentinel-1D je dvanaesti satelit u orbiti u sklopu programa Copernicus. Nominalno trajanje misije je sedam godina, a Molch je rekla da se ona i njezini kolege nadaju da će uspjeti potrajati i deset.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'DOBROVOLJNO'

'DOBROVOLJNO'

'Kontrola chata' i masovni nadzor kroz stražnja vrata: Evo što Danska sad predlaže
NEVJEROJATNA POVIJEST

NEVJEROJATNA POVIJEST

Arheološko otkriće u Keniji ruši stare teorije o počecima ljudske tehnologije
NEMA OPRAVDANJA

NEMA OPRAVDANJA

Australija od prosinca uvodi zabranu društvenih mreža za mlađe od 16, širi se popis platformi. Europa budno prati

najpopularnije

Još vijesti