Jeste li isprobali ove zanimljive aplikacije za trčanje?

Postoji čitav niz aplikacija za pametne telefone koje motiviraju, a ujedno prate i napredak trkača, a mi smo izdvojili pet najzanimljivijih

Trčanje je jedan od najjednostavnijih i najboljih načina tjelovježbe koji, ne samo da pomaže održati dobru kondiciju, već pozitivno utječe na psihičko zdravlje i smanjuje razinu stresa. No, često je teško održati kontinuitet, posebice pri trčanju na dužim relacijama pa svaka motivacija uvijek dobro dođe. Ove aplikacije u tome bi vam mogle pomoći.

Map My Run

Aplikacija Map My Run nudi opciju Route koja nalazi obližnje lokacije na kojima možete trčati. Raspolaže fondom od više od 70 miliuna ruta, a svaku lokaciju koja vam se sviđa možete spremiti u svoje favorite ili podijeliti s prijateljima. Kao i ostale aplikacije za trčanje, Map My Run mjeri prijeđenu udaljenost, brzinu i potrošene kalorije. Može se povezati s više različitih uređaja za praćenje brzine te s My Fitness Pal aplikacijom, tako da svoje podatke o prehrani i vježbanju možete objediniti na jednom mjestu. Dostupna je za sve Android i iOS uređaje, bez naknade.