Jeste li čuli za 'virtualno ispreplitanje'? Pogledajte kako vam može olakšati život ako mnogo putujete

Prihvatiti izazove, prilagoditi se promjenama, povezati se i ići u korak s trendovima - ključni su faktori uspjeha u industriji putovanja, složili su se svjetski lideri u organiziranju zračnih kompanija na zagrebačkom skupu u organizaciji Travel Management Company

'Hmmm, kao prosječni kupac koji želi otputovati nekamo prvo morate istražiti kamo želite ići i na koliko vremena. Onda istražujete letove, najkraće, najbrže i najjeftinije pravce. Zatim morate pronaći hotel pa prijevoz do njega. Vjerojatno želite nešto i vidjeti u mjestu boravka. Imate bezbroj opcija - otići na koncert, u kino, muzej ili restoran. A sve to uzima jako puno vremena', objašnjava Komenda njihov koncept usluge 'od vrata do vrata'.

'Sve više kompanija želi biti one stop shop, mjesto na kojem ćete obaviti sve što trebate s obzirom na to s koliko vremena i novca raspolažete. Kliknut ćete opcije koje vas zanimaju i drugi će za vas odraditi posao, od nabave karata, preko transporta i brige o prtljazi, do organizacije slobodnog vremena. Pođe li nešto krivo, pogreške će se automatski ispravljati ukoliko je moguće, i to je to. Naravno, mnogi bi to htjeli napraviti, no to nije lagan posao i uspjet će onaj koji ga prvi i najbolje obavi', kaže Komenda.

Prelazak s virtualne na proširenu stvarnost

'Svi možemo vidjeti kako tehnologija mijenja gotovo svaki aspekt naših života. Turistička industrija uvijek je bila okrenuta novim iskustvima i rano je usvajala nove tehnologije', kaže Aleksandra Tomaszewska, viša prodajna menadžerica Travelporta za središnju i istočnu Europu. Danas su to glasovna pretraživanja i biometrijski pregledi, sutra nešto drugo, prelazak s virtualne na proširenu stvarnost, 3D tehnologije...

'Budućnost je teško predvidjeti, no neke trendove možemo uočiti. Mogućnosti su bezgranične, a na nama je da ih primijenimo', veli Tomaszewska.