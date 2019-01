Štetne navike na smartfonu kojih se morate odreći u 2019.

1/11

Istraživači sveučilišta u španjolskom Toledu otkrili su kako kako plavo svjetlo može pretvoriti molekule u očima u ubojice stanica. To može dovesti do makularne degeneracije, bolesti oka koja je povezana s dobi i koja je vodeći uzrok sljepoće. Plavo svjetlo naime izaziva određenu kemijsku reakciju koja je 'toksična' za fotoreceptorske stanice oka. Istraživanje koje je pak proveo Institut za globalno zdravlje iz Barcelone pokazalo je kako plavo svjetlo može biti povezano s određenim oblicima raka, kao i da visoka izloženost plavom svjetlu povećava rizik od pojave raka dojke i raka prostate 1,5 do 2 puta. Plavo svjetlo emitira i Sunce od čijeg se svjetla može zaštititi sunčanim naočalama s UV zaštitom. U slučaju pametnih telefona i tableta, rizik je najviši pri gledanju u zaslon u mraku. Najbolji je lijek držati ih podalje od kreveta.