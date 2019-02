Naočalama za dronove zaintrigirali Pentagon, a za tportal uspješni Osječani otkrivaju: Bit će posla za domaće optičare i inženjere

TEHNIČKI PODACI

Veća razlučivost, veće vidno polje i gumb za gašenje

Većina naočala za dronove ima mogućnost podešavanja udaljenosti između zjenica, no u Orqi su uspjeli proizvesti najveći raspon, između 56 mm i 74 mm. Mislilo se i na sitne detalje pa njihove naočale imaju i prekidač kojim se one pale i gase, što štedi bateriju i čuva mikrodispleje. Zvuči banalno, no konkurencija nema ni tu jednostavnu opciju. Naočale koriste Sony OLED mikrodispleje, imaju razlučivost 1280 × 960 piksela, s vidnim poljem raspona 44 stupnja. Zadani im je omjer 4:3, no on se može prebaciti na 16:9 način rada. Teške su između 250 i 280 grama.